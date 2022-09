La reacción de Amber Heard al enterarse de la relación de Johnny Depp con su abogada

Los fans de Johnny Depp están muy contentos de volverlo a ver ilusionado con un nuevo amor, en especial después del mediático juicio que protagonizó con su exesposa, Amber Heard. La buena noticia sobre su estado civil de inmediato puso los ojos sobre la abogada Joelle Rich, el nuevo interés romántico de Johnny, y aunque son muchos quienes celebran esta nueva relación, su ex no parece estar muy interesada en su nueva vida.

Para Amber, no han sido meses sencillos luego del fallo a favor de Johnny en el juicio de difamación del que todos hablaban a principios de año. La actriz no sólo quedó devastada emocionalmente por la mala imagen que en las redes sociales se hizo sobre ella y su carrera. Además, tiene una deuda que pagar a Depp que asciende a los 10 millones de dólares, como indemnización por los daños causados luego de sus acusaciones, iniciadas en 2017.

Según un allegado a Amber, la actriz de Aquaman prefiere enfocarse en su propia vida y no mostró mucho interés al enterarse de que su expareja había encontrado un nuevo amor. “Amber no presta atención a lo que haga Johnny o lo que suceda en su vida personal. No le importa con quién esté saliendo, sólo quiere seguir adelante con su vida”, expresó su conocido a Entertainment Tonight.

Heard, de 36 años, parece tener otros asuntos a los que les presta más atención. Entre ellos está la deuda que tiene con su ex, ya que por varios medios se reveló que no tiene fondos suficientes para pagar los 10 millones de dólares. Incluso, hace unos meses, puso a la venta su casa en Yucca Valley, California por 1.1 millón de dólares.

La actriz también tiene su mente en continuar con su defensa en contra de Johnny, y hasta ha buscado apelar el juicio o repetirlo, todo en beneficio de su imagen y su economía.

Sin embargo, las cosas no parecen marchar bien para ella en la cuestión legal, pues sus peticiones no sólo no fueron aceptadas, sino que también ha tenido que cambiar a su equipo legal, incluyendo a Elaine Bredehoft, quien se retiró del caso luego de representarla en la Corte de Fairfax, en Virginia.

Johnny Depp, ilusionado con su nuevo amor

Johnny Depp está muy contento con su nueva relación, misma que el tabloide asegura que va por muy buen camino y con seriedad. La abogada es bastante conocida en Reino Unido por defender a celebridades importantes, como Meghan Markle y el príncipe Harry en su caso contra los editores del Mail on Sunday.

Rich, de 37 años, defendió al histrión en 2020, cuando demandó a The Sun por difamación al llamarlo “golpeador de esposas”. Desafortunadamente para él y su equipo legal, perdieron el caso en ese entonces debido a que el tabloide inglés se respaldó con las declaraciones de Amber Heard, quien testificó para confirmar lo publicado en el diario.