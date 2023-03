Jenna Ortega reacciona al tatuaje de ‘Merlina’ que se hizo viral: ‘Oh, por Dios’

La vida de Jenna Ortega tiene un antes y un después luego de la serie de Wednesday (Merlina), la cual se convirtió en una de las producciones más vistas en Netflix, en los últimos tiempos. La ‘fiebre’ por Merlina Adams fue tal, que los fans no solo imitaban sus coreografías o sus looks góticos; uno de ellos fue más allá y se hizo un tatuaje en honor al personaje de Jenna, pero el resultado no fue el esperado. En una reciente entrevista con ELLE, la estrella de 20 años confesó cuál fue su reacción al ver el tattoo, que en nada se parece a Merlina, y que muchos describen como un epic fail (fallo épico).

Jenna Ortega en el personaje de Merlina

Un mes después de que la serie producida por Tim Burton se estrenara en la plataforma, en las redes sociales se hizo viral el tatuaje de un fan que intentó rendir un homenaje a Merlina, sin embargo, el tatuaje estaba lejos, muy lejos de parecerse si quiera al famoso personaje.

Para muchos usuarios, el tatuaje era más parecido al actor Samuel L. Jackson que a la propia Merlina Adams, y en redes las críticas no se hicieron esperar. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jenna al ver el tattoo de su fan? La estrella dijo a ELLE: “Oh, my God, I almost made it my profile photo (Oh, por Dios, casi lo convierto en mi foto de perfil)”. Aunque a algunos les ‘horrorizó’ el trabajo y a otros les causó tremenda gracia, parece que a Jenna le encantó.

Los desafíos de ser Merlina

Si bien Wednesday le ha dado grandes satisfacciones, para Jenna su participación en la serie fue todo un reto. En un Q&A de Netflix, en febrero pasado, la actriz confesó que trabajó largas jornadas y que vivió bajo presión, sobre todo por las habilidades que tuvo que aprender en tan poco tiempo, como el esgrima, canotaje y a tocar el violonchelo.

“Me presentaba en el foro dos horas antes, trabajaba entre 12 y 14 horas al día, volvía a casa, me conectaba a Zoom y tomaba cualquier clase que tuviera. O llegaba a mi apartamento y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando”, dijo Ortega a Variety. “Era ir constantemente, y si podías un fin de semana (si no estábamos rodando el sexto día de esa semana), era: ‘Muy bien, pues entonces, te daremos las clases entonces’”.

Las clases de esgrima y chelo empezaron un par de meses antes del rodaje, y estas continuaron en Rumaia por ocho meses, tiempo que duró la filmación de la serie. “No dormí nada. Me tiré de los pelos”, recordó Ortega. “Fueron tantas las llamadas por FaceTime que mi padre contestó en las que yo lloraba histéricamente....”, dijo Jenna, recordando lo complejo que fue para ella aprender a tocar el instrumento de cuerdas para la escena en la que su personaje aparece tocando Paint it black.

Aunque ella estaba muy presionada, Tim Burton trataba de tranquilizarla. “Oh, no te preocupes, lo vas a hacer genial. Va a quedar genial”, le decía el cineasta. Y sí, la serie de inicio a fin fue un éxito, tanto que ya se está trabajando en la segunda temporada, que podría estrenarse en otoño de 2023.

