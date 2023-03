Así fue el discreto bautizo de Lilibet, la hija de Meghan y Harry, en California

Meghan Markle y el príncipe Harry celebraron el bautizo de su hija, la pequeña Lilibet Diana, el pasado viernes 3 de marzo, de acuerdo con los reportes de la revista PEOPLE. Los duques de Sussex llevaron a cabo la celebración de su hija de casi dos años en una pequeña ceremonia realizada en su casa en Montecito, California. Al ser consultados por dicho medio, un portavoz de la pareja dijo: “Puedo confirmar que la princesa Lilibey Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el arzobispo de Los Ángeles, el reverendo John Taylor”.

©Alexi Lubomirski



Meghan y Harry con sus dos hijos, Archie y Lilibet

De acuerdo con una fuente, Meghan y Harry le extendieron una invitación a la Familia Real. Según el informante, la pareja invitó al rey Carlos III, la reina Camilla, así como al príncipe William y su esposa, Kate Middleton, pero ninguno de los cuatro acudió.

En el mensaje del portavoz de los duques a PEOPLE, llama la atención que se refiere a Lilibet como princesa, y esto tiene un porqué. Luego de que su abuelo se convirtiera en rey tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre pasado, a Archie, de tres años, y Lilibet, se les ototgaron los títulos de príncipe y princesa, esto bajo las reglas establecidas por el rey Jorge V en 1917. PEOPLE entiende que el Palacio actualizará su sitio web para reflejar los títulos de Archie y Lili, quienes actualmente figuran como “Master Archie Mountbatten-Windsor” y “Miss Lilibet Mountbatten-Windsor”.

©Misan Harriman



Lilibet cumplirá dos años en junio próximo

Una fuente cercana dijo a dicho medio que en la reunión del bautizo de Lilibet hubo entre 20 y 30 personas, incluyendo a Doria Ragland, la madre de Meghan, además de Tyler Perry, el padrino de Lilibet, y la madrina de la niña, de quien se desconoce su identidad.

Después de la ceremonia, los invitados disfrutaron de una tarde de comida y baile, e incluso disfrutaron de un pequeño baile entre Archie y su hermanita. Perry fue fotografiado llegando a la localidad de Montecito, la semana pasada, procedente de su casa en Atlanta. Se sabe que en la celebración también hubo un coro gospel de 10 personas, las cuales interpretaron los temas Oh Happy Day y The Light of Mine, canción que también tuvo lugar en la boda de Meghan y Harry.

El bautizo de Lilibet se dio en medio de una tensión con la familia de su padre. La semana pasada se reveló que los Sussex fueron desalojados de Frogmore Cottage, la única casa que tenían en Reino Unido. Además de esto, recién se informó que Meghan y Harry fueron invitados a la coronación del monarca, la cual se llevará a cabo el 6 de mayo, pero hasta el momento se desconoce si acudirán, pues ese día también es el cumpleaños número cuatro de su hijo mayor.