Jenna Ortega rinde homenaje a Winona Ryder en su última aparición durante la promoción de 'Beetlejuice'

Jenna Ortega, la protagonista de “Beetlejuice” se encuentra en una gira de promoción junto a todo el elenco para dar a conocer el nuevo filme de Tim Burton. Como todas las divas de Hollywood hoy en día, la actriz ha apostado por hacer campaña a través de sus looks y la estrategia del ‘method dressing’, mediante el cual canalizan y enfatizan en la temática de la película y el personaje que interpretan.

Desde que la actriz interpretó a ‘Wednesday Addams’ en la serie de televisión, nos ha dejado claro su capacidad de interpretar personajes clásicos del cine con una esencia única, la cual ha logrado transmitir también en su elección de vestuario para las alfombras rojas de sus tours de prensa, los cuales han constado de un aire gótico y grunge para alinearse con sus personajes.

© Getty Images Jenna Ortega en Nueva York

Jenna Ortega rinde homenaje a Winona Ryder con su más reciente look

Durante su tour de prensa por Nueva York, Jenna Ortega se dejó ver en un conjunto diseñado a la medida por Thom Browne. Se trata de un juego que hace referencia al personaje de Lydia Deetz, uno de los personajes protagónicos de la película original de “Beetlejuice” interpretado por Winona Ryder, quien también tiene participación en esta nueva entrega. Específicamente nos referimos a la escena final en donde la actriz aparece en unas escaleras interpretando una coreografía.

© Getty Images Los accesorios también están llenos de referencias a la película original

Las referencias están en los detalles, pues la falda mantiene el mismo patrón que aquella usada por Ryder en el filme original así como el bordado en el cardigan azul. Sin embargo, las referencias no se quedan ahí. El bolso que lleva la actriz simula el libro que el personaje de Lydia encuentra. Si bien el libro dice en la portada “Handbook for the recently deceased” (manual para los recién fallecidos) en esta ocasión el bolso remplaza la palabra “handbook” (manual) por “handbag” (bolso).

© Cortesía Winona Ryder en el filme original de "Beetlejuice"

Todo sobre la película

El filme protagonizado por Ortega se trata de una secuela de la película original lanzada en 1988, y lo más divertido del asunto, es que el cast mantiene a Winona Ryder y Michael Keaton, quienes son parte de la película original.

El personaje que interpreta Jenna es Astrid Deetz, hija de Lydia. Y la historia relata el regreso de la familia Deetz a la casa de Winter Rver, después de una tragedia familiar, al llegar Astrid, quien tiene un carácter rebelde descubre un portal al más allá y se topa con “Beetlejuice” después de decir su nombre tres veces. La película estará disponible en cines a partir del 5 de septiembre, con un elenco que también incluye a celebridades como Monica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux.