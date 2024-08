Sabrina Carpenter y Jenna Ortega hacen un homenaje a "Death Becomes Her" en su nuevo video

¡La espera ha terminado! Después de una campaña de lanzamiento insuperable y una enorme expectativa por el impresionante estilo de la cantante, el nuevo álbum de Sabrina Carpenter, “Short n'Sweet”, ha salido. Hace unos días amanecimos con la noticia de que este proyecto musical al fin estaba disponible en todas las plataformas digitales para demostrarnos que “Espresso” y “Please, Please, Please” eran sólo el comienzo.

Además de correr a escuchar las nuevas canciones, el mundo entero puso su mirada en una cosa: el nuevo video musical de su canción “Taste”. Y no sólo por los toques gore que aparecieron durante todo el video sino por la icónica participación de Jenna Ortega como co-protagonista de esa producción. No es coincidencia que Carpenter haya seleccionado a Ortega para este papel pues ambas son consideradas “it-girls” en el mundo de la moda. Por eso causó tanta sensación entre los fanáticos de estas talentosas mujeres.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega

Desde el lanzamiento del video, las referencias a los clásicos del mundo del terror comenzaron a notarse. Por eso fue que no pudo pasar desapercibida una escena del video que hacía referencia a un clásico del mundo del cine: "Death Becomes Her".

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega recrean el look de vestidos de negros de un clásico del cine

Para las generaciones más jóvenes puede sonar extraño escuchar el nombre de este largometraje. Sin embargo, se trata de una cinta que toca el mismo tema que el nuevo video de Carpenter. En esta película, Meryl Streep y Goldie Hawn, protagonizan a dos mujeres que son engañadas por el mismo hombre por lo que pasan de ser enemigas a aliadas con una misma causa. Eso es exactamente lo mismo que sucede en el nuevo video musical de Carpenter. Jenna y Sabrina pasan de ser enemigas a mejores amigas.

Death Becomes Her

Sin embargo, la trama no es lo único que se parece pues hay una escena en particular donde ambas “it-girls” lucen un vestido negro con acabado vintage, muy al estilo de los años 60s. En dicha parte, ambas dejan ver su larga cabellera en ondas sueltas para continuar con ese aspecto retro. Lo mejor es que esta misma escena salió en la película de “Death Becomes Her” donde ambas actrices lucieron majestuosos vestidos que funcionaron como inspiración para los looks de las jóvenes.

Además de estas referencias, Sabrina también incluyó inspiración de cintas como “Kill Bill”, “Ginger Snaps” o incluso “Psycho”.