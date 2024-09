Disfrazado de Jack Sparrow, Johnny Depp sorprendió a niños en un hospital en España

Johnny Depp viajó recientemente a España para presentar su nueva película en el Festival de Cine de San Sebastián y, como era de esperarse, su presencia causó gran revuelo. Además de su asistir a dicho evento y de acudir a un famoso programa de televisión, el actor estadounidense aprovechó su visita para regalar una experiencia inolvidable a sus más pequeños fans. El intérprete se volvió a vestir del Capitán Jack Sparrow para sorprender a unos niños de un hospital español.

© Donostiako Ospitalea - Hospital Donostia Johnny Depp visitó el Hospital Universitario Donostia, en España.

El pasado 26 de septiembre, haciendo una pausa en su ajetreada agenda, Johnny se caracterizó de su icónico personaje en Piratas del Caribe para visitar a los niños de la sala de Pediatría y Oncología en el Hospital Universitario Donostia de Osakidetza.

El actor de 61 años se mantuvo todo el tiempo en su papel mientras interactuaba con los pequeños, quienes no podían dar crédito del increíble visitante que tenían enfrente. Johnny chocó sus palmas con las de ellos, cargó a un bebé y sostuvo simpáticas charlas con los chicos y con sus padres, manteniendo su característico sentido del humor. Sus juegos y bromas provocaron las risas de los presentes, en especial de los niños.

© Donostiako Ospitalea - Hospital Donostia Johnny Depp se mantuvo en su personaje de 'Piratas del Caribe' durante su encuentro con los niños.

En la página de Facebook del hospital se compartieron algunas entrañables fotos de la visita de Depp así como un sentido mensaje de agradecimiento. “Como el Capitán Jack Sparrow, el actor se ha acercado a los niños y niñas y se ha hecho fotos con todos y todas. Han compartido risas y anécdotas, y les ha ayudado a olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos”, se expresó en la cuenta.

Como Jack Sparrow, Johnny Depp sorprende a los niños en un hospital de España (Grosby Group)

“Ha sido un regalo que ha alegrado a los y las pacientes, a las familias, a los y las profesionales de enfermería, médicos y médicas y todo el personal que se encontraba trabajando en la planta en ese momento”, agrega la publicación. “Desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitirle un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, ha sido un soplo de aire fresco para toda la planta”, concluyó.

© Donostiako Ospitalea - Hospital Donostia El Hospital Universitario Donostia agradeció el lindo gesto de Johnny Depp con los niños.

No es la primera vez que Johnny tiene un noble gesto como este, pues anteriormente ha sorprendido a pacientes de hospitales en ciudades dentro y fuera de Estados Unidos caracterizándose de su famoso personaje.

Las sabias palabras de Johnny en la televisión española

A inicios de semana, Johnny acudió al programa El Hormiguero (Antena3) junto al actor Riccardo Scamarcio, el protagonista de su película Modi - Three Days on the Wings of Madness, la cual presentó en el Festival de Cine de San Sebastián.

© Instagram @elhormiguero Johnny Depp y Riccardo Scamarcio acudieron como invitados a 'El Hormiguero'.

Durante la entrevista con el anfitrión Pablo Motos, Johnny reveló por medio de una profunda reflexión, cuál es su secreto para no perder la confianza en sí mismo. “Todo lo que he hecho desde el primer momento que empecé a vivir en este mundo es tomarme cada instante como una experiencia con la que, bien aprendes y sigues adelante, o acabas metido en un agujero lleno de pena y odio y todas esas cosas innecesarias”, expresó.

“La idea del odio, odiar a alguien, requiere que te importe bastante como para llegar a odiarlo. Y esa es otra carga que creo que ninguno necesitamos. Apártate, sigue adelante, levántate, sigue adelante”, agregó Depp.