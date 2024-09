De visita por España, Johnny Depp revela el papel de la música en su vida: ‘Me salvó de las locuras de la juventud’

Han pasado dos años desde aquella mediática batalla legal en la que Johnny Depp se vio envuelto junto a su exesposa Amber Heard. Dicha situación, de la que el actor logró salir victorioso, fue sin duda uno de los momentos más duros tanto en su vida personal como en la profesional. Hoy, mientras se encuentra de nuevo enfocado en sus proyectos, el intérprete ha revelado su secreto para no perder la confianza en sí mismo, una revelación que cobra especial relevancia después de lo que vivió.

© Getty Images< Hace dos años, Johnny Depp protagonizó un mediático juicio junto a Amber Heard.

El actor de 61 años viajó a España para presentar en el Festival de Cine de San Sebastián Modi - Three Days on the Wings of Madness, su más reciente película como director en la que trabajó con el célebre actor Al Pacino. Como parte de la promoción, Depp acudió al programa El Hormiguero (Antena3) junto al protagonista de la cinta, Riccardo Scamarcio.

© Instagram @elhormiguero Johnny Depp y Riccardo Scamarcio acudieron como invitados a 'El Hormiguero'.

Durante la entrevista, el anfitrión Pablo Motos le preguntó a Johnny cuál es su secreto para no perder la confianza en sí mismo, y el actor respondió con una profunda reflexión. “Todo lo que he hecho desde el primer momento que empecé a vivir en este mundo es tomarme cada instante como una experiencia con la que, bien aprendes y sigues adelante, o acabas metido en un agujero lleno de pena y odio y todas esas cosas innecesarias”, expresó.

“La idea del odio, odiar a alguien, requiere que te importe bastante como para llegar a odiarlo. Y esa es otra carga que creo que ninguno necesitamos. Apártate, sigue adelante, levántate, sigue adelante”, agregó Depp, sin mencionar ninguna situación en particular que haya vivido ni hacer ninguna alusión directa a lo que vivió en 2022 con Amber.

© Instagram @elhormiguero Johnny Depp compartió una profunda reflexión en su visita a 'El Hormiguero'.

Su gran amor, la música

Momentos antes, Pablo sorprendió a sus invitados con un regalo muy especial: dos guitarras españolas. Los actores reaccionaron emocionados, en especial Johnny, de quien es más que conocida su pasión por la música. De hecho, él mismo se refirió a ello. “Mi primer amor fue la música y es además lo que me salvó de las locuras de la juventud y de mí mismo”, confesó.

Depp reveló que aprendió a tocar la guitarra con un libro que robó a los 12 años. “Liberé ese libro de una tienda local, era pequeño y me cabía justo en el pantalón. Tenía fotos que mostraban dónde colocar los dedos, así fue como empecé”, contó el intérprete, quien forma parte de la banda Hollywood Vampires, creada como tributo a las leyendas del rock junto a la cantante Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry.

© Instagram @elhormiguero Pablo Motos regaló a sus invitados guitarras españolas.

Por su parte, Scamarcio reveló que tocaba la batería y bromeó sobre lo difícil que le hubiera resultado robar una. Además, contó cómo fue el inusual casting que le dio el papel en la nueva película de Depp. El actor italiano contó que viajaba en auto con su hija y la niñera cuando lo llamaron para acordar una videollamada con Depp, así que se detuvo en una gasolinera. “Les dije: ‘¿Esto es de verdad, tengo un Zoom con Johnny Depp? ¿Me dejan que lo haga aquí?’”, recordó. “Yo veía botes de ambientadores y objetos raros por detrás y entonces le dije: ‘Pero tío, ¿dónde estás?’, ahí supe que él era mi hombre”, agregó Johnny divertido al recordar el inusual escenario en el que se encontraba Riccardo.