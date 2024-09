En medio de la visita de Johnny Depp a España, Amber Heard disfruta de un paseo con su hija en Madrid

Johnny Depp llegó recientemente a España para presentar su nueva película en el famoso Festival de Cine de San Sebastián, e incluso concedió una entrevista a un conocido programa de televisión. Sin embargo, su visita ha causado revuelo no solo por su estreno cinematográfico, sino por tratarse del país en el que desde hace más de un año vive su exesposa Amber Heard, con quien en 2022 protagonizó un mediático juicio. Precisamente mientras el actor, se encuentra en territorio español, la actriz ha sido captada en Madrid.

© Getty Images Johnny Depp viajó a España para presentar su nueva pelpicula en el Festival de Cine e San Sebastián.

El mismo día que Johnny se presentó en el programa El Hormiguero (Antena3) y charló junto a Riccardo Scamarcio con el anfitrión Pablo Motos, Amber fue fotografiada mientras disfrutaba de un paseo por las calles de la capital española en compañía de su pequeña hija Oonagh Paige, de tres años.

Para su salida madre e hija, la actriz optó por un look cómodo compuesto por una blusa camisera azul, la cual llevó anudada, además de una falda larga color beige con una franja naranja en el bajo, así como sandalias bajas y un bolso tipo back pack en tono marrón. En cuanto al maquillaje, optó por un estilo natural, al igual que con su peinado, pues llevó su melena rubia suelta.

© Grosby Group Amber Heard fue captada paseando con su hija Oonagh Paige en Madrid.

Por su parte, su nena lució muy linda con un jumper blanco estampado, a juego con un cárdigan azul marino con botones. Salvo un momento en el que colocó a la pequeña en un carrito, Amber le llevó todo el tiempo de la mano, y se mostró muy pendiente de ella, incluso se puso en cuclillas para hablarle de cerca.

© Grosby Group Amber lleva más de un año viviendo en España con su hija.

Previo a esta aparición pública, Amber fue abordada por la prensa y cuestionada sobre la visita de su exesposo. “Mira, estoy viviendo en Madrid, me encanta. Me encanta España y tengo mucha suerte de poder estar aquí, en mi pasado no necesito volver a pensar ni a hablar porque estoy viviendo feliz”, respondió la actriz en perfecto español antes las cámaras de Gtres, según retoma nuestra revista hermana ¡HOLA! España.

© Grosby Group Amber Heard iba acompañada por una mujer, posiblemente la niñera de su nena.

© Grosby Group Amber actualmente está centrada en su hija.

Amber, quien al momento de ser cuestionada se encontraba también en compañía de su hija, evitó a toda costa referirse a Johnny, dejando ver que aquello capítulo de su vida ya está cerrado, y ahora está enfocada en su presente.

La nueva vida de Amber en España

En junio de 2022 concluyó el polémico juicio en el que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard, y la sentencia fue a favor del actor. Se determinó que ella debía pagar una indemnización, pero llegó un acuerdo con su exmarido para rebajar la cantidad fijada por el juez.

© Getty Images< Hace dos años, Johnny Depp protagonizó un mediático juicio junto a Amber Heard.

Tras la constante atención mediática que generó dicho proceso legal, la actriz decidió alejarse de los reflectores, por lo que abandonó los Estados Unidos. Decidió refugiarse por un tiempo en Mallorca, concretamente en la pequeña localidad de Costix.

© Grosby Group Amber con su hija en una salida por Madrid en febrero de este año.

Pero no se estableció de manera permanente en la famosa isla española, pues en la primavera de 2023 se reveló que se había mudado a Madrid, donde compró una casa en una zona exclusiva, Tal parece que el ambiente de esta famosa ciudad le ha sentado muy bien a la intérprete de 38 años, pues en más de una ocasión se la ha visto feliz con su hija paseando por los parques cercanos a su hogar. Se sabe que la pequeña va a una a la escuela aledaña y también toma clases de natación en un lugar cercano.