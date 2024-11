Dani Martín y María Hervás: primeras imágenes juntos tras los rumores de relación

Desde hace casi un año no veíamos a Dani Martín tan bien acompañado. Fue en diciembre del año pasado cuando conocimos que el exvocalista de El Canto del Loco había puesto punto final a su relación con la infuencer María Partida, más conocida como 'Meriloves'. Desde entonces, sabíamos que el artista estaba inmerso en la composición de un nuevo disco, El último día de nuestras vidas, cuyo lanzamiento estaba previsto para el pasado viernes 8, aunque la tragedia de la DANA terminó truncando los planes.

Hace tres semanas que empezaron a surgir informaciones de que el cantante podría estar de nuevo ilusionado. Fue a raíz de que El Mundo publicase que Dani había tenido varios encuentros en un bar de Madrid con la actriz madrileña María Hervás, conocida por sus trabajos en series como Machos alfa, El pueblo o La que se avecina. Sin embargo, es ahora cuando los vemos juntos por primera vez.

Una titánica cita

Las imágenes fueron tomadas a las puertas de los Teatros del Canal, en el centro de la capital, donde María Hervás protagonizó —junto con la intervención de un centenar de intérpretes— la impresionante función de The Second Woman, que comenzó el sábado 9 y tuvo lugar durante 24 horas ininterrumpidas. Dani Martín no quiso perderse la cita y vio a María sobre el escenario. Ya terminada la representación, el cantante abandonó el teatro cargado de regalos y ramos de flores que, posiblemente, había recibido la actriz por su titánica interpretación. Tiempo después, fue Hervás la que salió del recinto, a la espera de que Dani la recogiera con su coche. En ese momento, ella estaba acompañada por la también actriz Clara Lago y el empresario y músico José Lucena, cuya relación descubrió ¡HOLA! en marzo de 2021. Solo María se subió al vehículo, aunque Clara y su chico se despidieron de los dos de manera cariñosa, demostrando lo integrado que está el cantante en el círculo de amistades de Hervás.

Cuestión de tiempo

Aunque probablemente sea demasiado pronto para hablar de noviazgo, el tiempo será el encargado de demostrar si lo que hay entre Dani y María va a más. Antes que ella, el exlíder de El Canto del Loco ya compartió vida sentimental con otros rostros conocidos. Por ejemplo, mantuvo un romance intermitente con Patricia Conde entre 2007 y 2009. Un año después, comenzó a salir con la estilista Huga Rey —hermana de Macarena Rey, CEO de la productora de MasterChef—, con la que rompió en verano de 2012. Al año siguiente, y hasta principios de 2014, salió con la periodista deportiva Melissa Jiménez. Después, se enamoró de Blanca Suárez en el rodaje del videoclip Emocional, aunque, en verano de ese 2014, el cantante y la actriz tomaron caminos separados. Ya en 2018, ¡HOLA! descubrió que Dani había rehecho su vida con la modelo e ilustradora Begoña Martín, con la que compartiría vida sentimental más de dos años. Su última novia oficial es la influencer Meriloves, con la que estuvo entre finales de 2021 y de 2023.

