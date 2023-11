María Hervás aclara cómo es su relación con doña Letizia tras cenar con ella en los premios Princesa de Girona

La actriz María Hervás (36) fue galardonada en 2022 con el premio Princesa de Girona en la categoría de Arte y Letras en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional. Una cita en la que la intérprete tuvo la oportunidad de conocer de cerca a la reina Letizia, de la que guarda un grato recuerdo, tal y como ha relatado a nuestros compañeros de Europa Press. “Tras los premios se celebra una cena a la que acuden los Reyes junto a sus hijas. Yo tuve la suerte de que me tocó sentarme justo al lado de doña Letizia”.

La actriz María Hervás responde a los rumores que la relacionan con Alfred García, de 'OT'

La protagonista de La cocinera de Castamar y Machos Alfa ha dado más detalles de cómo fue la conversación que mantuvo con la esposa de Felipe VI. “Compartí con ella una cena que duró una hora y algo. Pudimos charlar mucho tiempo porque es una persona excepcionalmente cercana y muy atenta que te hace sentir muy cómoda. Me sorprendió mucho porque estaba muy informada sobre mi carrera y me empezó a hablar sobre todos mis trabajos”.

Sin duda, una faceta más íntima de doña Letizia lejos de la formalidad que marca el protocolo institucional. “Fuimos muy cercanas y hablamos mucho de feminismo, teatro y cultura. Tuvimos un trato que si nos ves y no nos conoces pensarías que somos dos amigas porque estábamos riendo mucho y disfrutando la una de la otra. Simplemente éramos dos mujeres que compartían sus pareceres”.

María Hervás e Hiba Abouk ya han llevado las coletas de invitada de la primavera

Eso sí, la artista ha dejado muy claro que su relación con doña Letizia no ha continuado después de esta cena. “Creo que se ha creado una especie de malentendido y la gente piensa que ahora viene a mi casa a cenar cada fin de semana. Desde aquí, quiero decir que no es verdad para que no se sigan transgiversando mis palabras”.

La extensa trayectoria profesional de María Hervás que ha cautivado a doña Letizia

María Hervás dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación cuando tan solo era una adolescente poniéndose en la piel de la rebelde Susana en la popular serie familiar Los Serrano. Desde entonces, no ha parado de trabajar tanto en la pequeña pantalla como en las tablas de los teatros de la mano de directores de la talla de Miguel de Arco y Juan Carlos Peré. Además, también ha desarrollado una faceta artística como productora y dramaturga.

El consejo que la reina Letizia dio a María Hervás y que demuestra que maneja muy bien las redes sociales

Una extensa carrera profesional que ha compaginado con su formación académica, puesto que posee un grado superior en Arte Dramático por la escuela de Cristina Rota, ha estudiado Danza Clásica y está cursando el grado universitario de Filosofía. En lo referido a su esfera personal, la actriz aboga por la máxima discreción y no muestra apenas detalles de su intimidad al público.