Aitana y Miguel Bernardeau coinciden en Catarroja, una de las zonas más afectadas por la DANA

Aitana y Miguel Bernardeau coincidieron el domingo, 11 de noviembre, en Catarroja, uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA. En estas imágenes vemos a la expareja colaborando con World Central Kitchen , la ONG del chef José Andrés. La cantante, de 25 años, y el actor, de 27, se volcaron con las víctimas de la tragedia, pero en ningún momento hicieron alarde de ello en redes sociales. Ambos han intentando pasar lo más desapercibidos posible, como dos voluntarios más, haciendo diversas tareas, desde repartir comida y bebida a los vecinos hasta limpiar casas y negocios llenos de barro.

La artista llegó a Catarroja con un grupo de amigas, tal y como desveló el emprendedor Julio Braceli , cuya empresa ha quedado totalmente devastada por la fuerza del agua. "GRACIAS, chicas, no sólo por vuestra ayuda si no especialmente por la actitud porque ver sonrisas y caras de esperanza y optimismo ayuda mucho después de tantos días del maldito barro", compartió el afectado junto a varias fotos. Además, desveló que la cantante, antes de poner un pie en el pueblo, envió un tráiler de 17 palets con productos de primera necesidad.

El actor, por su parte, acudió a Catarroja con su madre, la actriz Ana Duato, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por el Caso Nummaria. Bernardeau, acompañado de varios miembros de World Central Kitchen, accedió al municipio siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil, tal y como se observa en esta foto.

El intérprete no ha podido viajar antes a Valencia, ya que se encontraba en plena promoción de la serie Querer, de Movistar +. "Estoy muy revuelto. Toda mi familia está allí, están todos bien, por suerte. No les ha pasado nada a ninguno, pero bueno están todos ayudando", señaló la semana pasada en La Ventana, de Cadena Ser. "Es un momento de muchísima desgracia", aunque agradece ver "gente que se une". "Los jóvenes y todo el mundo, toda la Comunidad Valenciana y el resto de comunidades se han unido también. Hay mucha incomodidad y tristeza", añadió antes de poner rumbo a su tierra natal.

Aitana y Miguel rompieron a finales de 2022 tras más de cuatro años juntos. Lo más duro, según contó el actor, fue que la ruptura fuera tan "pública". Para escapar de la presión mediática, voló a Isla Mauricio y allí consiguió dejar atrás el dolor y empezar un nuevo capítulo personal. "Bajé a los infiernos, por así decirlo, y desde ahí me volví a enamorar de mi profesión porque es lo que me ha ayudado a recuperar la ilusión", explico en entrevista con la revista Esquire. "Estaba muy sensible. Ahí encontré lo que me pasaba, quería reencontrarme con mi ‘yo actor’, con mi persona, redirigir mi vida y descubrir hacía dónde quería ir”, manifestó.

La cantante, por su parte, reconoció que Miguel había sido su primer gran amor, pero nunca ha querido profundizar más sobre su relación. "Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada", dijo cuando los reporteros le preguntaron por la ruptura.