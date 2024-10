Ana Duato se pronuncia tras la petición de la Fiscalía de 16 años de cárcel

No corren buenos tiempos para Ana Duato. La protagonista de Cuéntame ha concedido sus primeras declaraciones tras darse a conocer que el fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha pedido 16 años de prisión para la actriz por el Caso Nummaria después de señalar en el juicio que tuvo "la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos" y, como tal, defraudar a Hacienda, según informó Europa Press. La intérprete valenciana, a la espera de conocer qué ocurrirá, ha pedido prudencia. "Os pido un poquito de calma, el juicio se está acabando, de verdad, y hay que tener un poquito de calma porque quedan pocos días", señala a los micrófonos de Europa Press.

© GTRES Ana Duato en la Audiencia Nacional por el caso Nummaria en Madrid

La actriz ha explicado que no entiende el escrito de la Fiscalía: "No lo hemos entendido mucho. No está muy claro, pero bueno, ahora viene el escrito de defensa de mi abogado, habrá que escucharlo a él". Y ha añadido: "Yo creo en la justicia, hay que esperar, ahora le toca la vez a mi abogado". En relación a los años de prisión, ha explicado que "antes eran 32, ahora son 16. No se entiende muy bien, si alguien lo ha entendido, habrá tenido suerte", declara. Por último, ha pedido cautela una vez más hasta que todo termine y ha asegurado que sigue confiando en la Justicia. "Vamos a esperar a que termine el juicio que creo que eso es importante. Sigo en mi inocencia, os doy las gracias, pero os pido calma", reitera.

Para su marido piden 18 años y medio de cárcel

El fiscal declaró en su vista oral que "desde el mismo momento" que la actriz acudió al despacho de asesoría fiscal del principal encausado, Fernando Peña, su objetivo era el de no declarar todo lo que debía. Según las palabras del propio Herranz hasta el año 2006 lo declaraba todo "y tributaba como es debido", dado que pagó aproximadamente 400.000 euros a Hacienda, el 43% de sus ingresos, sin embargo tras acudir a Nummaria comenzó a pagar solo el 25%. La intérprete se negó a pactar con la Fiscalía y se mantiene a la espera de que finalice lo que está siendo para ella un verdadero calvario judicial. Su marido, Miguel Ángel Bernardeau también está acusado y solicitan para él 18 años y medio de cárcel por defraudar a la Agencia Tributaria 700.000 euros. El matrimonio se ha refugiado en sus hijos, Miguel y María, en los que han encontrado el mayor apoyo.

© GTRES La actriz durante el juicio Nummaria por presunto fraude a Hacienda

Recordemos que su compañero Imanol Arias también resultó investigado y finamente llegó a un acuerdo con la Fiscalía, reconoció sus delitos fiscales y aceptó una pena de cárcel de 26 meses de cárcel, que le exime de entrar en prisión. "Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto", señaló el actor que da vida a Antonio Alcántara en una de las series más populares de este país, Cuéntame.