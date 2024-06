Imanol Arias y Ana Duato, un mismo juicio y dos formas opuestas de afrontarlo

La Audiencia Nacional acoge desde el 4 de junio el juicio por el caso en el que están involucrados Ana Duato e Imanol Arias. Los actores, que han formado matrimonio televisivo durante más de dos décadas, están acusados de ocultar a Hacienda parte de las ganancias que obtuvieron durante los 413 episodios de Cuéntame cómo pasó, serie producida por el marido de la actriz con Ganga Producciones. La Fiscalía Anticorrupción considera que la actriz defraudó 1.9 millones de euros y su compañero 2.7 millones de euros mediante el despacho de abogados Nummaria. Un mismo bufete, un mismo caso y dos maneras opuestas de afrontarlo que detallamos a continuación.

El turno de Ana Duato ha llegado este 12 de junio, cuando ha llegado a la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares visiblemente tranquila y sonriente, con un total look crudo compuesto por un traje de lino con camisa a tono. En el interior de la sala, donde solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Enrique Molina, ha defendido su inocencia. Por un lado, ha explicado que no es posible ocultar a Hacienda parte de los ingresos derivados de su trabajo en Cuéntame cómo pasó (concretamente los de algunos capítulos grabados entre 2014 y 2017) porque su sueldo estaba auditado por TVE.

El presunto fraude se habría cometido mediante el despacho de abogados Nummaria. La intérprete ha explicado ante el magistrado que, acompañada de su marido y productor de la serie, Miguel Ángel Bernardeau, acudieron al bufete en 2006 con la finalidad de gestionar sus declaraciones tributarias. Eligieron a Fernando Peña, al frente del negocio, porque "confiaban plenamente" en este inspector de Hacienda que estaba de excedencia y que ahora también tiene que comparecer. "Tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento", ha asegurado Duato, añadiendo que la premisa con su asesor siempre fue que todo se llevase a cabo "en el marco de la legalidad".

Miguel Ángel Bernardeau también ha declarado en esta sesión del juicio por el caso Nummaria. En la misma línea que su esposa, ha contado que contrató los servicios del despacho de Peña para la contabilidad de la productora al ser un aspecto del que no podían encargarse por falta de conocimientos en este terreno y por el gran volumen de trabajo que exige una serie de emisión semanal. Ha indicado que eligieron este bufete recomendados por el consejero delegado de Ganga Producciones y que siempre apostó porque todo se hiciera bien: "Nunca di indicaciones de que quería eludir el pago de impuestos y me dijeron que todo se hacía con la legalidad y si no es así es que nos han engañado".

El pacto de Imanol Arias

La intervención de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau se ha producido un día después de la de Imanol Arias, quien optaba por pactar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El actor reconoció haber defraudado a Hacienda y haber cometido cinco delitos fiscales (en el periodo entre 2010 y 2014) que suman 2.023.909 de euros. Aceptó ante el juez abonar una cantidad que va entre el 50 y 60 % de la cantidad defraudada en cada ejercicio, cifra estimada en más de un millón de euros) las costas de la acusación particular y una condena de 26 meses de prisión (dos años y dos meses) que podría cambiarse por una multa. "“Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto”, indicaba.