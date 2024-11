Patsy Kensit se sincera: de la soltería a la superación de sus problemas financieros

Dentro de un estudio en el oeste de Londres, Patsy Kensit está lista. Mientras posa con naturalidad durante nuestra sesión de fotos exclusiva, la delicada belleza que la ayudó a hacerse famosa es muy evidente. Al tiempo que la actriz de 56 años charla con HELLO! en esta entrevista honesta y emotiva, queda claro que no hay nada frágil en su personalidad.

© David Venni Patsy posa para nuestra sesión de fotos exclusiva en el oeste de Londres, mostrando la facilidad frente a la cámara que la ha visto trabajar como actriz y modelo desde los cuatro años.

Una determinación férrea la ha ayudado a superar muchas tormentas, incluido un reciente desastre empresarial que resultó en la pérdida de todo su dinero y su hogar.

Ahora, soltera y ansiosa por disfrutar de la vida como 'nido vacío', quiere aprovechar cualquier nueva aventura que se le presente.

© David Venni "Se ha dicho que siempre estoy llorando, pero no soy así. Soy más fuerte de lo que parezco. Así soy yo a los 56 años y eso me empodera".

Seguimos adelante

"Ahora mismo me siento contenta", nos cuenta Patsy. "Creo que la gente confunde mi amabilidad con debilidad, pero soy una luchadora y muy fuerte". "Se ha dado una imagen de mí en la que soy delicada y siempre estoy llorando, pero no soy así. Soy más dura de lo que parezco. Esta soy yo a los 56, y creo que eso es algo empoderado".

Habiendo trabajado desde los cuatro años, la actriz y modelo está acostumbrada a tener trabajo. Pero ahora, por primera vez en muchos años, está entre proyectos, aunque espera volver a su papel de Emma Harding en EastEnders.

"Creo en el amor, pero no es algo que necesite. Ahora, simplemente estoy adaptando mi vida para llenar el vacío que tengo en el alma. Es difícil tener el nido vacío; tengo que reprogramarme" © David Venni © Getty Images En sus últimos trabajos posa con su hijo Lennon Gallagher mientras posan para la marca italiana Napapijri.

"Estaba en una relación seria y al mismo tiempo tenía un papel en un programa con el que había soñado trabajar durante 20 años", dice, refiriéndose a su ex prometido, el empresario Patric Cassidy, con quien rompió a principios de este año.

"Desafortunadamente, me vi en la posición de tener que elegir [entre ellos]. Tomé esa decisión y no salió bien". Patric es un gran tipo, pero nuestros mundos son muy diferentes. Le envío amor y luz, pero todos los días me doy golpes por no haber seguido con EastEnders. "Cuando estás en un programa como ese, es como tu relación. Es muy intenso, pero me encantaba, y dejarlo es uno de mis grandes arrepentimientos. Me encantaría volver".

© David Venni Patsy se siente en su mejor momento al iniciar su segundo acto.

Sola y siguiendo adelante

Ahora que sus hijos se han ido de casa — James, de 31 años, fruto de su matrimonio con el cantante de Simple Minds, Jim Kerr, lleva una vida privada como camarógrafo, mientras que Lennon, de 25 años, hijo del líder de Oasis, Liam Gallagher, es músico y modelo — ella está decidida a llenar 'el vacío en mi alma' manteniéndose soltera y aceptando nuevos trabajos.

"No quiero una relación; no me interesa", dice. "Creo en el amor, pero no es algo que necesite.

"He estado sola mucho tiempo y me gusta mi propia compañía. Ahora, es solo ajustar mi vida para llenar ese vacío que tengo en el alma. Es difícil tener un nido vacío — tengo que reprogramarme yo misma. No estoy bebiendo, no quiero salir y desmadrarme, pero necesito algo que me llene".

¿Está disfrutando de estar soltera? "Dios, sí", dice Patsy, que ha estado casada cuatro veces. "Puedo hacer prácticamente lo que quiero. He aprendido muchísimo sobre mí misma en los últimos años".

© David Venni © Jeff Kravitz Patsy con su ex marido Liam Gallagher en los MTV Video Music Awards en Nueva York en 1996. La pareja era vista como el epítome de la 'Cool Britannia'.

Esa sabiduría la ayudó a superar un serio problema financiero hace tres años, cuando una empresa de productos para el cuidado de la piel con la que iba a hacer negocios se desplomó de la noche a la mañana, dejándola sin nada y obligándola a vender su casa. Ahora vive en una propiedad de alquiler.

"Todo se vino abajo, y perdí todo", recuerda. "Había respaldo financiero y luego el director ejecutivo sufrió un derrame cerebral". "Tuve que vender mi casa y empezar de nuevo. Fue brutal, especialmente porque trabajé tanto y de repente me dije: ‘¿Quién soy?’" Pero, en el estilo típico de Patsy, se arremangó y siguió adelante. "No puedo esconderme bajo las sábanas. Han escrito cosas crueles y malas sobre mí a lo largo de los años y tuve que seguir adelante", dice.

"¿Qué clase de madre sería si solo me hundiera en la autocompasión? Tuve que levantarme y seguir adelante". Está decidida a desmentir el mito de que no necesita trabajar. "La gente supone que tengo dinero por los matrimonios pasados, y eso no es cierto. Necesito ganarme la vida", afirma.

© David Venni "Tuve que vender mi casa y empezar de nuevo. Fue brutal, porque trabajé muy duro y de repente me dije: '¿Quién soy yo?'"

Orgullo de madre

A través de todo esto, sin embargo, encontró una gran alegría en sus hijos. "Encuentro mi felicidad en ver a mis hijos triunfar; me han hecho sentir tan orgullosa. Mis hijos son mi mayor amor", dice.

Para su alegría, recientemente protagonizó una campaña de moda junto a Lennon para la marca italiana Napapijri. "Trabajar con él fue interesante porque de repente estaba con un joven profesional y enfocado". Le dije: "'Dios mío, estás tan concentrado', y él me respondió: '¡Estoy trabajando, mamá!' Me hizo muy feliz porque se lo tomó en serio y fue tan educado y profesional".

¿Cómo se siente cuando escucha que Lennon y sus famosos familiares, incluida su prima Anaïs, la hija de Noel Gallagher y Meg Mathews, son llamados nepo babies?

"Creo que es una palabra como WAGs. Es una forma ingeniosa de verlo. Pero ninguno de mis chicos ha tenido un empujón", dice, añadiendo: "Me encanta verlos con sus primos. Lo único que quiero para mis chicos es que sean felices, tengan buena salud y encuentren su pasión en la vida".

© David Venni

No ha tenido 'ningún contacto' con sus ex maridos "desde hace mucho tiempo", añade. "No tengo una relación con sus padres, lo cual es bastante triste, pero no se trata de mí". "Es decepcionante, pero siempre he apoyado la relación entre un padre y un hijo. Es muy importante, porque yo no la tuve cuando crecí, ya que mi padre estuvo entrando y saliendo de prisión".

Y aunque dice que es "maravilloso que Lennon vaya a ver estos conciertos de reunión de Oasis", Patsy hizo un llamamiento cuando se anunciaron las fechas del tour, pidiendo a la gente que dejara de preguntarle sobre la gira.

"Fue hace 30 años", dice. "Un periodista me dijo: 'Debes estar devastada de que se vuelvan a reunir', pero realmente me alegro por ellos".

Mirando atrás en ese tiempo de su vida, cuando ella y Liam estaban en el centro de Cool Britannia, Patsy dice que en realidad estaba 'un poco diluida'. "Había trabajado muchos años antes de conocer a los padres de mis hijos, y seguí trabajando durante esas relaciones y después, pero simplemente no podía competir".

© David Venni "Esconderme debajo del edredón es algo que no puedo hacer. ¿Qué clase de madre soy si me dejo llevar por la autocompasión? Tenía que levantarme y seguir adelante".

"Para navegar por eso, necesitas una base familiar sólida, cosa que yo no tenía realmente. Pero mira, ¡lo pasé genial! Tuve algunas noches largas…"

Ahora, más feliz disfrutando de tiempo de calidad con amigas, dice que no le importa lo que la gente piense. "No me importa envejecer; creo que es una bendición".

"Siempre me han avergonzado mis kilos y recientemente me han dicho que estoy demasiado delgada. Me enfurece, porque no creo que eso le importe a nadie, yo trabajo duro, como bien y no bebo. Vivo una vida muy saludable y tranquila". También es abierta sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la mediana edad, habiendo 'chocado' con una repentina menopausia después de someterse a una histerectomía de urgencia en sus 40 años.

Para ello, ha creado una página de Instagram llamada Conscious Plus, llena de publicaciones dirigidas a mujeres que buscan un espacio positivo en línea. "Elijo rodearme de amabilidad", dice Patsy. "Las mujeres necesitan sentir que no están solas. La menopausia es un momento realmente difícil — se le llama ‘el cambio’ por una razón. Creo que es importante que las mujeres se amen a sí mismas, porque eso genera positividad".

© Moviestore/REX Al reflexionar sobre uno de sus papeles cinematográficos de 1986, Patsy dice: "Alguien me mostró una foto mía en Absolute Beginners y dije: 'Realmente no sé dónde ha ido a parar esa chica, porque mi confianza y ambición eran enormes'". © BBC La actriz espera volver a interpretar su papel de Emma Harding en EastEnders, tras haber dejado la telenovela el año pasado.

Encontrando su lugar feliz

Por ahora, disfruta caminando con cuatro 'gran amigas', meditando y trabajando como embajadora de la organización benéfica Future Dreams contra el cáncer de mama — en honor a su querida madre Margaret, que falleció cuando Patsy tenía 23 años.

"Me siento 100% tranquila. Lo que ocurrió con el negocio fue debilitante, pero tienes que afrontarlo y seguir adelante", dice. "He tenido suerte en la vida porque siempre he caído de pie".

"He venido de nada — teníamos un baño exterior y dormíamos en un colchón en el suelo — así que a menudo miro atrás y pienso: ‘¿Cómo logré salir de eso y tener la vida que he tenido?’"

"Disfruto trabajando, disfruto de mi vida y lo hago por mi cuenta, así que tengo que ser fuerte para seguir adelante y abrazar este último capítulo. Para cualquiera que haya pasado por cosas similares, hay una salida. Algunos días es muy difícil, pero estoy llena de gratitud. ¿Quién sabe qué hay al otro lado? Estoy emocionada por el futuro".

"Elijo rodearme de amabilidad. Las mujeres necesitan sentir que no están solas. Es importante que las mujeres se quieran a sí mismas, ya que eso aporta positividad" © David Venni