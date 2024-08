¡Es oficial! Se confirma la ansiada vuelta de Oasis a los escenarios 15 años después

Los hermanos y cofundadores de la banda inglesa de rock Oasis, Liam y Noel Gallagher, han dejado de lado sus diferencias y peleas del pasado. Tras muchas broncas, en 2009 se disolvió el grupo. Finalmente, han anunciado con un vídeo en redes sociales su vuelta inminente, un gran día para los fans.

© GTRES

Unas bonitas palabras de Noel hacia su hermano pequeño, sumadas a pequeñas pistas en las redes sociales de Liam, hicieron saltar las alarmas sobre la reconciliación y el regreso de Oasis. Comenzaron los rumores del retorno de los Gallagher, que pocos días más tarde han sido confirmados por la publicación de un vídeo por parte de los iconos del 'britpop'. Por fin las especulaciones sobre la vuelta de Oasis eran ciertas.

La gira Oasis Live´25 es oficial. El emotivo tráiler con el que anuncian su tour consiste en una recopilación de vídeos de algunos de sus populares videoclips, multitudinarios conciertos, fans cantando y disfrutando al máximo. Podemos oír a los componentes del grupo decir: "Él y yo tenemos como telepatía, conozco a mi hermano mejor que nadie, cuando nos unimos fluye la grandeza. Hacemos sentir a la gente algo que es indefinible. Esto está sucediendo. La gente nunca se olvidará de como les haces sentir."

© MIKE CLARKE

Durante los rumores de regreso, las reproducciones en la plataforma Spotify de Oasis han aumentado a nivel mundial. Temas como Wonderwall, Don´t Look Back in Anger, Stop Crying Your Heart Out o Champagne Supernova han incrementado considerablemente sus escuchas. Los seguidores del grupo de rock esperan el supuesto de la publicación de un nuevo álbum antes de la reunión. ¿Sacarán nuevas canciones pasados sus 50?

Los fans de las leyendas de la música podrán hacerse con sus entradas el 31 de agosto a las 10:00, hora peninsular, para los conciertos en Reino Unido, y a las 9:00 para los de Irlanda. Este esperado show no será televisado.

Los shows tendrán lugar el verano del año que viene en Cardiff (Principality Stadium, 4 y 5 de julio), Manchester (Parque Heaton, 11, 12, 19 y 20 de julio), Londres (Estadio Wembley, 25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto), Edimburgo (Estadio Murrayfield de Scottish Gas, 8 y 9 de agosto) y Dublín (Parque Croke, 16 y 17 de agosto).