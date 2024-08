Las palabras de Liam Gallagher que alimentan los rumores de una inminente vuelta de Oasis

Los medios británicos prevén que Noel y Liam Gallagher anuncien su esperado regreso la semana que viene. No es la primera vez que surgen rumores de este tipo, pero en esta ocasión Liam parece estar echando gasolina a las especulaciones.

Al parecer, los hermanos Gallagher habrían llegado a un acuerdo para reunirse en varios conciertos que tendrán lugar el próximo verano en Inglaterra. Una fuente de la industria musical ha contado al diario británico The Sun que, a pesar de que los hermanos han sido enemigos acérrimos durante más de una década, han retomado el contacto en secreto.

Sorprendentemente, se ha propuesto un trato y los dos han aceptado, ha revelado la fuente. Así, se han planeado futuros conciertos en Reino Unido que, en principio, tendrán lugar el verano que viene, y para los que Noel y Liam están emocionados de volver tocar juntos. Estos conciertos supuestamente se celebrarán en lugares como Heaton Park, en Manchester, y el estadio Wembley, en Londres.

Los rumores sobre el regreso de Oasis se han avivado aún más con un comentario que Liam Gallagher ha publicado en sus redes sociales: “Nunca me ha gustado la palabra ‘ex’”. Además, un usuario afirmó que Heaton Park es un lugar terrible para celebrar conciertos, al conocer los rumores de próximos conciertos de Oasis. Como respuesta, Liam Gallagher contestó: “Nos vemos en la primera fila”.

Las palabras de Noel sobre su hermano pequeño tampoco han pasado desapercibidas para los fans y los medios. La semana pasada, en una entrevista en honor al 30 aniversario del álbum Definitely Maybe, dijo que no podía cantar las canciones de Oasis como lo hacía su hermano. “Puedo, pero no es lo mismo. (...) No tengo la misma actitud que él”. Y reconoció que cuando él cantaba una canción, sonaba bien, pero cuando lo hacía Liam, sonaba excelente.

El retorno de Oasis parece cada vez más inminente, y en unas fechas muy particulares. La próxima semana se cumplen 15 años desde su último concierto como banda en el V Festival de Stafford y desde que Noel decidió abandonar el grupo.

Se establecieron como una de las bandas más populares de Britpop en los años 90, con canciones como Wonderwall. Sin embargo, la separación de los dos hermanos en 2009 les llevó a crear proyectos por separado: Noel creó Noel Gallagher's High Flying Birds y Liam formó Beady Eye. La tensión entre los Gallagher, que ha perdurado a lo largo de los años, parece estar llegando a su fin.