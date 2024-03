Liam Gallagher confiesa los problemas de salud que sufre a los 51 años tras décadas de adicciones

El ritmo de vida que llevó en su juventud ha pasado factura a Liam Gallagher, vocalista del grupo Oasis, que a sus 51 años se enfrenta a diversos problemas de salud derivados de algunos de sus malos hábitos. Él mismo ha contado que sus problemas con las drogas, el alcohol y el tabaco son los que han ocasionado el declive de salud que padece. Unos hábitos que ha abandonado, pero que le siguen provocando secuelas con las que ha tenido que aprender a convivir. "Tengo que deshacer todo lo malo que hice al perder la cabeza y todo eso. Es hora de volver a la realidad" señala en declaraciones a The sun. "Todas esas cosas que pensabas que eran geniales al principio... ahora toca recuperar la salud".

El paso del tiempo le ha hecho ser consciente de que la vida es finita y hay que cuidarla. "A medida que envejeces te das cuenta de que la vida es preciosa, ¿sabes lo que quiero decir? Cuando eres joven, no te importa tanto" reconoce. "Me encanta levantarme temprano por la mañana, aunque definitivamente voy cuesta abajo. Pero todos vamos a morir, ¿no?" apunta. El rockero, cuyo grupo marcó a toda una generación con su sonido, ha explicado que "sus caderas están reventadas".

"Tengo artritis. Fui a que me revisaran y tengo los huesos destrozados. No soy capaz de dormir por la noche por el dolor. Doy vueltas y vueltas". Fue operado de cadera y, gracias a la medicación, puede controlar el dolor. En 2017 además fue diagnosticado con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta al tiroides (puede causar hipotiroidismo o tiroides hipoactiva) y le provoca alteraciones en la voz. Además tiene psoriasis, una enfermedad crónica de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que producen picor.

Los excesos le llevaron a ser protagonista de no pocos episodios polémicos, aunque ahora parece que ha pasado página. Liam se encuentra actualmente de gira con el guitarrista de Stone Roses, John Squire, con quien ha estrenado el álbum de estudio Liam Gallagher John Squire, que incluye sencillos como Just Another Rainbow y Mars To Liverpool. El artista comparte su vida personal con su prometida Debbie Gwyther que es quien le mantiene los pies en la tierra, como él mismo dice. Gallagher tiene cuatro hijos: Molly, nacida de una infidelidad mientras el músico estaba casado con la actriz Patsy Kensit; Lennon, fruto de su matrimonio con Kensit; Gene, fruto de su relación con Nicole Appleton, y Gemma, de su relación con Liza Ghorbani.

Oasis fue una banda británica de rock alternativo de la que formaron parte los hermanos Liam y Noel Gallagher, que marcó a toda una generación en los años noventa y principios de los 2000 y vendió más de 100 millones de copias de sus discos. En torno a 2009 después de una fuerte discusión entre los hermanos, Noel abandonó el grupo y puso fin a una era. Por ahora, tal y como ha vuelto a asegurar Liam, no tienen intención de reunirse de nuevo.