Lennon, el hijo de la estrella de 'Oasis', Liam Gallagher, un auténtico clon de su padre

Lennon Gallagher, el hijo Liam Gallagher y Patsy Kensit, de 25 años, ha causado sensación en la Semana de la Moda de Londres por su espectacular parecido físico con su padre. El también cantante y modelo es un auténtico clon del artista; sobre todo en la época de los 90 cuando el líder del grupo Oasis lucía un look aparentemente desaliñado. Además de lucir un cabello "greñudo", el joven tiene idénticos rasgos faciales que su conocidísimo progenitor: cejas espesas y oscuras y ojos azules penetrantes.

© Getty Images Lennon Gallagher

Guitarrista y líder de una banda de punk

Vestido en la mayoría de las ocasiones con ropa cómoda y deportiva, Lennon ha heredado la icónica "estructura ósea Gallagher", algo que le hace ser la viva imagen de Liam, incluso si en su estilo no incluye las míticas parkas y gafas de sol oscuras de su padre. Su actitud tranquila y despreocupada también parece reflejar la personalidad de estrella de rock que siempre ha transmitido el líder de Oasis. Lennon es el hijo mayor de Liam y el único que comparte con la actriz Patsy Kensit. Al nacer sus padre se decidieron por el nombre de Lennon en honor al cantante de los Beatles, John Lennon. Algo que parece que le ha marcado desde niño, ya que ha seguido el testigo artístico de la familia convirtiéndose en guitarrista y cantante de la banda punk Automotion.

© Getty Images Lennon Gallagher junto a su madre, Patsy Kensit

© Getty Images Liam Gallagher con su hijo Lennon en el año 2000

Su faceta de modelo

Lennon también ha desfilado para marcas de moda tan consolidadas como Burberry, Saint Laurent, Kenzo y Ami Paris. En el medio L'Officiel, Lennon contó cómo fueron los inicios de su carrera como modelo: "A los 16 años estaba caminando por las calles de Brick Lane con una chaqueta militar y un cazatalentos de una agencia me detuvo. Cuando llegué a casa le conté a mi madre lo que me había pasado y ella me dio algunos contactos. Al poco tiempo firmé un contrato con (la agencia) Models 1 con quien todavía trabajo”. Y añadió que: "Mis padres son apasionados de la moda y ciertamente estoy influido por su estilo".

© Getty Images Patsy Kensit y Liam Gallaghergic)

Sus padres, internacionalmente conocidos

Liam Gallagher y Patsy Kensit eran una de las parejas más admiradas y extravagantes del Reino Unido. Se casaron el 7 de abril de 1997 y se les consideraba los más modernos y atractivos, aunque su relación no estuvo exenta de polémicas e infidelidades. En aquellos años, a la actriz la comparaban con Brigitte Bardot, Madonna o Kylie Minogue y unos años atrás la consideraban como “la Pamela Anderson británica”. Por su parte, Liam es el líder de Oasis, un conjunto que forma parte ya de la historia de la música. El famoso grupo de rock inglés alcanzó la cima de la fama en los años 90. Una banda que, en sus inicios, estuvo formada por Paul McGuigan, Paul Arthurs, Daniel Alexander y Liam Gallagher, que convenció a todos para que, posteriormente, se uniera a la banda de Mánchester, su hermano, Noel Gallagher. Juntos, conquistaron los escenarios de todo el mundo con discos tan exitosos como What’s the story Morning glory.