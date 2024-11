Entramos en la romántica boda de Maddison May Brudenell, nieta de Lady Pamela Hicks y prima del príncipe Guillermo

En una emotiva ceremonia, llena de amor, la nieta de Lady Pamela Hicks, Maddison May Brudenell dio el 'sí, quiero' en una iglesia de pueblo del siglo XV, en la que se ha convertido en una de las bodas de la alta sociedad más extraordinarias del año... y HELLO! estaba allí para presenciar esta cita histórica.

© SVEN ARNSTEIN Un vínculo estrecho: Welder Bret se mudó de su país natal, Canadá, al Reino Unido para estar con su prometida, cuya abuela es Lady Pamela Hicks, ex dama de compañía de la reina Isabel II.

La novia, cuya 'abuela' fue dama de compañía de la reina Isabel II y dama de honor en la boda de la entonces princesa Isabel con el príncipe Felipe en 1947, hacía su camino hacia el altar -sola-, deslumbrante, con su exquisito vestido blanco y con su tiara brillando a la luz del sol, para encontrarse con su apuesto pretendiente, Bret Kapetanov.

Mientras pasaba junto a sus radiantes invitados, que estaban sentados en bancos -preciosamente adornados con hojas verdes naturales, recogidas por amigos y vecinos-, irradiaba felicidad. Llevaba un ramo de hortensias y anémonas blancas y rosas mientras seguía a sus damas de honor, niñas de las flores y pajes, entre los que se encontraba su bebé de dos meses, Michael, así como sus hijos Daphne, de siete años, Phebe, de cinco, y Moses, de tres años, de su matrimonio anterior.

Entonces llegó el momento en el que dos mundos muy diferentes se unieron al unísono. Una joven aristócrata británica, bisnieta de Lord Mountbatten, prometió amor eterno a un mecánico y soldador canadiense. Y tuvo lugar en St Mary the Virgin, la misma iglesia donde fue bautizada la exmodelo de Ralph Lauren Maddison.

"Me sentí muy nerviosa y emocionada", dice la recién casada de 30 años, que es prima tercera de los príncipes Guillermo y Harry.

Ceremonia emocionante

Hablando de su caminata nupcial en solitario, agrega: "Ahora soy madre de cuatro hijos y decidí que soy mi propia mujer. Puedo caminar sola. Una vez que estuve allí, frente a frente, con Bret, me sentí segura. Seguí mirándolo a los ojos y todo estaba bien”.

Bret, que lucía elegante con un clásico traje de tres piezas de tela italiana, un frac negro y un sombrero de copa de Hawes & Curtis (el mismo sastre que vistió a Lord Mountbatten), dice: “Estaba casi a punto de llorar. Estaba sucediendo y mi hermosa esposa caminaba hacia mí”.

Luego, cuando comenzó el servicio, la pareja se cogió de las manos y, llenos de emoción, escucharon las lecturas de los padres de Bret, Darren y Nicole, y sus abuelos, así como de la madrina de Maddison y amiga de la familia, Sarah Jane Gullick.

La dama de honor y actriz y cantante Laura Andresen Guimarães dejó a todos boquiabiertos con sus interpretaciones impecables de At Last, de Etta James, y Be Thou My Vision, de Audrey Assad.

"Disfruté mucho de la mañana que pasé con Maddison, estaba preciosa", dice Lady Pamela Hicks

Cuando los novios intercambiaron sus votos en una ceremonia dirigida por el reverendo Mel Stanley, Maddison apenas pudo contener las lágrimas. Recuerda: “Me costaba hablar. Era una alegría tan grande que, si hubiera dejado que mis lágrimas cayesen, me hubiera llevado un minuto”.

Luego, Bret le colocó con ternura en el dedo el anillo de bodas que había diseñado en secreto. Su anillo de compromiso de oro de 18 quilates, que también diseñó él, contiene tres diamantes para representar a sus hijos mayores, y su anillo de bodas de oro contiene otro diamante para su bebé recién nacido, Michael.

“Fue tan especial, no lo podía creer”, dice Maddison. “Estoy obsesionada con mi anillo y también me encanta el de Bret”.

Cuando la pareja fue declarada 'marido y mujer', se dieron un beso entre vítores de su familia y amigos, mientras el bebé Michael dormía todo el tiempo.

Su historia de amor comenzó hace dos años, en octubre de 2022, cuando Maddison estaba visitando a unos amigos en la ciudad natal de Bret, Windsor, Ontario.

La pareja se presentó en un almuerzo y, cuando Bret se ofreció a mostrarle Toronto a Maddison y a sus hijos y llevarlos al aeropuerto, se desarrolló una profunda conexión. “Salían chispas y parecía imposible resistirse a esa atracción magnética”, recuerda Maddison. “Nos sentimos atraídos y nos besamos. Parecía amor verdadero”.

© SVEN ARNSTEIN Conociendo a la abuela: Lady Pamela acuna al bebé de la pareja, Michael, rodeada por (de izquierda a derecha) Irene Posthumus, Jordan Brudenell, Darren y Nicole Kapetanov, Bret, Maddison, Steve Posthumus, Rowan Brudenell y Lindsay y Brayden Kapetanov. © SVEN ARNSTEIN Perdidamente enamorado: la novia Maddison es sostenida en alto por Bret y sus damas de honor (de izquierda a derecha) Poppy Page, Lindsay Kapetanov, Khara Greenough, Laura Andresen-Guimarães, Elaine Sackey y Jordan Brudenell.

Propuesta irresistible

Su relación a larga distancia duró varios meses, hasta que Maddison visitó a Bret en abril de 2023, cuando le esperaba una gran sorpresa.

Al recordar cómo Bret le pidió que se casara con él, Maddison dice: “Me llevó a recorrer la propiedad y la granja de su familia en Canadá y, al final, se arrodilló. Y dijo: ‘Tengo mi visa y un trabajo, he preparado todo y si te casas conmigo, regresaré contigo a Inglaterra’. Por supuesto, fue un gran sí”.

El día de su boda, el sábado 26 de octubre, comenzó con la abuela de Maddison, Lady Pamela, de 96 años, quien, aunque demasiado débil para asistir a la ceremonia, invitó a su querida nieta a prepararse en su casa.

Maddison dice a HELLO!: “Fue realmente encantador porque crecí y pasé mucho tiempo allí. Hay mucho amor allí. Estaba tan agradecida de poder pasar la mañana con ella... Tuvimos la charla más preciosa y entrañable juntas en su dormitorio antes del servicio”.

A esta reunión especial se unió Bret, quien se había preparado con sus padrinos de boda: su hermano y padrino Brayden Kapetanov; el hermano de Maddison, Rowan, uno de los ahijados del Rey; y sus amigos Chase Walach, Karl Nevers y Lee Greenough, que llevaban trajes clásicos de botonadura sencilla en azul marino de Moss.

En declaraciones a HELLO!, Lady Pamela dice: “Disfruté mucho la mañana. Maddison estaba hermosa. Moses estaba especialmente guapo con su traje y todas las damas de honor lucían maravillosas. Me gustó tener a Bret a mi lado con su sombrero de copa”, continúa. “Ha sido maravilloso con los hijos de Maddison desde que se conocieron". "La familia de Bret es encantadora. Me encantó conocerlos y fue muy especial para mí que vinieran a mi casa y me permitieran ser parte de su día especial".

Bret también elogia a Lady Pamela y nos cuenta: “Nos llevamos muy bien. Nos reímos y nos contamos chistes. Cuando estábamos haciéndonos las fotos de la boda, Lady Pamela me dijo: ‘¡Necesito más sombreros de copa a mi alrededor más a menudo! Te ves tan elegante y guapo’. Y yo dije: ‘Cuando renovemos nuestros votos en unos años, definitivamente tendremos más sombreros de copa”.

© SVEN ARNSTEIN Maddison con su amada abuela. Lady Pamela es hija de Lord Mountbatten de Birmania, que era tío del príncipe Felipe y primo segundo de Jorge VI.

Tributo especial

Como testimonio de su estrecha relación con su abuela, Maddison incluyó un hermoso homenaje a Lady Pamela en su atuendo nupcial. “Había una tiara impresionante que tenía mi bisabuela, Lady Mountbatten, que pasó a mi abuela y a mi madre”, dice.

“Lamentablemente, ya no está en la familia, pero una joyera fantástica, Susi Smither de The Rock Hound, creó una para mí, con un guiño a la tiara de perlas y diamantes de Mountbatten. Como dama de compañía de la Reina, era un requisito previo para mi abuela que tuviera una tiara”.

Cuando Lady Pamela vio el tocado, fue un momento especial. “Dijo que era perfecto y 'hermoso’; estaba realmente sorprendida”, dice Maddison.

La impresionante nueva pieza está hecha de plata fina y recuerda a la tiara de Mountbatten con torretas de perlas. Con una piedra aguamarina reciclada en forma de pera central, combina cada elemento de 'algo antiguo, nuevo, prestado y azul': la aguamarina anterior, que hace las veces de azul; la nueva plata; y el estilo prestado de la tiara de Mountbatten. Hubo más guiños reales y aristocráticos mientras Maddison se preparaba para su gran día.

“Me cortó el pelo James Salter. Su padre era un piloto que voló con la madrina de mi madre, la reina Isabel”.

© SVEN ARNSTEIN Lady Pamela saluda a las niñas de las flores, las hijas de Maddison, Daphne y Phebe. © SVEN ARNSTEIN Maddison comenta sobre la diseñadora de vestidos de novia Laura Green: “Cuando fui a verla, estaba embarazada, así que tuvimos que hacer muchos preparativos para después del parto. Ha sido fantástica”.

Su maquillaje corrió a cargo de Jade Soar, cuyo padre trabajó en The Queen’s Flight y sirvió a la familia real durante 12 años. El elegante peinado recogido de Maddison fue creado por Melissa Hadland, la hija de Joyce Stuart, la ama de llaves de Lady Pamela durante 32 años.

Su hermoso vestido de novia a medida, que presenta un escote alto en organza y una falda de satén en forma de 'A' que llegaba hasta los tobillos para revelar los tacones de plataforma blancos de Christian Louboutin de la novia, fue hecho a mano por Laura Green, de Modern Bride. Junto a ella, se prepararon sus damas de honor: su hermana Jordan, la actriz y músico Laura, la hermana de Bret, Lindsay, y las amigas de Maddison, Poppy Page, Elaine Sackey y Khara Greenough.Vestidas con vestidos verde salvia de Maids to Measure, se complementaron con tacones plateados y joyas de Caroline Svedbom y Edblad. Las niñas de las flores, Daphne y Phebe, lucieron bonitos vestidos de lino blanco hechos a mano con una faja verde salvia y pequeñas tiaras, a juego con las de Maddison.

Su hijo Moses hizo de paje, con un traje azul marino de John Lewis que combinaba con el de los padrinos, mientras que el bebé Michael casi quitó el protagonismo a los novios con su sonrisa radiante, muy cómodo con un pelele de lana color crema.

Maddison llegó a la iglesia en un Rolls Royce blanco clásico y, en una encantadora fusión de los mundos de ella y de Bret, las damas de honor lo hicieron en un Land Rover Defender, un homenaje a la experiencia agrícola de Bret en Canadá.

Después de la ceremonia, la fiesta se trasladó al lugar de la recepción, propiedad de Earth Trust, que cuida áreas de extraordinaria belleza natural en Abingdon, Oxfordshire, una de las cuales tiene un lugar especial en el corazón de la novia.

© SVEN ARNSTEIN Los bancos adornados con follaje de la histórica iglesia de Santa María la Virgen, donde Maddison fue bautizada, están llenos de invitados. © SVEN ARNSTEIN La fiesta nupcial abandona la iglesia para dirigirse al lugar de la recepción, el Earth Trust en Little Wittenham en Oxfordshire. © SVEN ARNSTEIN Su madre Edwina la ayuda a prepararse para su gran día en la casa de Lady Pamela. © SVEN ARNSTEIN El anillo de bodas de oro de Maddison, diseñado por Bret, presenta un diamante para representar a su hijo Michael.

Paisaje evocador

“Crecí corriendo por aquí”, dice Maddison sobre Wittenham Clumps, un castro de la Edad de Hierro junto a un bosque de hayas que ahora disfrutan sus hijos, igual que ella cuando era niña. “Cuando oí hablar de Earth Trust, me enamoré de inmediato de todos sus valores. Realmente amo mi naturaleza”, añade Bret.

Los 150 invitados de la pareja fueron recibidos con mojitos y refrescos de flor de saúco, así como canapés del servicio de catering Nyama, que utiliza muchos ingredientes de producción local.

"Los novios dieron un discurso conjunto, agradeciendo a los invitados su asistencia. En un divertido momento, las damas de honor bailaron al ritmo de I'm gonna getcha good, de Shaina Twain

Después, los invitados fueron invitados al granero reformado de la fundación, decorado mágicamente con luces y decoración de mesa alquilada a Maison Margaux, para la cena de bodas.

“Me encantaron los colores de los manteles coral, que hacían de contraste”, dice Maddison. “Sentí que mi abuelo [diseñador de interiores] David Hicks lo aprobaría, y elegí los jarrones holandeses como un guiño a la herencia de Bret”.

© SVEN ARNSTEIN La feliz pareja cortó su espectacular pastel de bodas en capas, elaborado por un pastelero de Barefoot Bakery con vínculos con la familia.

Dalias, cosmos, acianos, amapolas y borrajas adornaban cada mesa.

Los regalos de boda se duplicaron como lugares para poner los nombres en las barras de chocolate personalizadas de Tony’s Chocolonely, la ética anti-esclavitud de la compañía, en consonancia con los valores de los recién casados.

Se sirvió a los invitados pollo de corral al estilo peruano, filete de lomo de res, calabaza rellena y berenjena a la parrilla malaya, junto a una selección de deliciosas ensaladas, panes artesanales y verduras de temporada.

Hubo discursos del padrino Brayden y la dama de honor Jordan, y, en un descanso de la boda, siguiendo la tradición, los novios pronunciaron un discurso conjunto en el que agradecieron a los invitados por acompañarlos. En un momento divertido, las damas de honor se levantaron para bailar I'm Gonna Getcha Good de Shania Twain, entre aplausos de la sala.

El pastel de bodas, un dulce de cuatro niveles de café y nueces en la capa superior, seguido de calabaza y jengibre, luego melocotón, hibisco y frambuesa, y ruibarbo, manzana y natillas en la inferior, fue obra de Barefoot Bakery. También hubo un vínculo familiar: el pastelero Fraser solía ser el proveedor de catering de Lady Pamela y David Hicks en su antigua casa, Britwell House.

Hubo vítores cuando los novios lo cortaron y luego salieron a la pista para su primer baile, con Golden Years de David Bowie, antes de que se les unieran sus amigos en la pista de baile.

© SVEN ARNSTEIN El collar colgante de Maddison fue hecho a medida por el diseñador de joyas londinense The Rock Hound, y su pieza central es la piedra aguamarina de su tiara.

Pareja con estilo

Maddison y Bret sorprendieron con un nuevo look: la novia lució un elegante vestido de terciopelo verde bosque de Forever Young y un collar hecho a medida por The Rock Hound con la piedra aguamarina de su tiara. A juego con su novia, Bret se puso una chaqueta de esmoquin de terciopelo verde con elegantes solapas de satén negro, de Hawes & Curtis.

Los recién casados celebraron, por todo lo alto, su enlace con los invitados hasta bien entrada la noche, disfrutando de una actuación de saxofón a cargo de la dama de honor Laura y bailando al ritmo de la banda 145s, con el DJ Nick Amore encargándose de los discos.

La novia sorprendió con un segundo y elegante vestido, de terciopelo, color verde bosque, de Forever Young

En una sala contigua se instaló un fotomatón con una gran variedad de sombreros de disfraces, y los novios se unieron a sus amigos para sacarse fotos divertidas. También hubo una cena a altas horas de la noche en la que se sirvió pecho de ternera en la barbacoa del patio.

Sin embargo, como la pareja tiene un bebé de dos meses, Michael, no se quedó toda la noche despierto. "Nos fuimos a casa alrededor de la 1 de la mañana", dice Maddison, que lleva el apellido de Bret. "Tenemos a nuestro bebé; no podríamos pedir nada más".

Bret está de acuerdo y añade: "No importa lo que hagas la noche anterior, sigues siendo mamá y papá a primera hora de la mañana".

La madre de Maddison, Edwina, nos cuenta: "Me sentí muy feliz de ver a Bret y Maddison casarse. Bret es un gran apoyo para Maddy y la hace muy feliz. Me sentí muy orgullosa de ella, al verla contener valientemente las lágrimas durante el servicio. Fue increíblemente especial que se casara en el lugar donde ella y yo fuimos bautizadas”.

Y la madre de Bret, Nicole, dice de la pareja: “Simplemente encajan. Los dos mundos encajan a la perfección”.

El padre de Bret, Darren, por su parte, “estaba muy orgulloso de ver a mi hijo siendo el caballero que es”. Y añade que “ha sido una bendición todo el tiempo que han estado juntos. Estoy feliz por ellos y solo quiero que tengan lo mejor”.

El hermano de Maddison, Rowan, dice que fue, sin duda, una boda "hermosa. Ha sido tan agradable ver a Bret venir y decir: ‘Amo a tu hermana, quiero tener más hijos con ella y quiero pasar el resto de mi vida con ella’”.

Sonriendo, la hermana de Maddison y dama de honor, Jordan, agrega: “Es tan emotivo, tan hermoso; estoy llorando y luego riendo”.

© SVEN ARNSTEIN Para el lugar de la recepción de su boda, la pareja eligió el granero renovado de Earth Trust al pie de Wittenham Clumps, un área que guarda recuerdos de la infancia para Maddison. © SVEN ARNSTEIN

Bendiciones familiares

El padrino de boda, Brayden, y su hermana Lindsay estaban muy orgullosos de su hermano. “Está tan enamorado que me hace llorar; es increíble”, dice Lindsay. “Ella es encantadora y amo a sus hijos”.

Brayden asegura que: “Estoy extraordinariamente feliz por él. Volé por todo el mundo solo para poder decirle lo feliz que estoy por él, y volé una semana antes para poder pasar el rato con los niños. Es una familia ensamblada, así que me siento honrado de ser su tío”.

Le regaló a su hermano un reloj Fossil antes de la boda y nos dijo: “Tenemos relojes a juego: yo tengo el plateado, él tiene el negro. No importa cuántas horas o millas nos separen, siempre estaremos cerca del corazón del otro”.

Los hijos de Maddison se divirtieron mucho en la boda. “La parte favorita de Moses fueron los dulces, la de Daphne fue el baile y a Phebe le encantó todo”, dice la radiante novia, que pronto planea una luna de miel familiar en el Caribe. Mientras los recién casados comienzan su vida juntos como marido y mujer, Maddison reflexiona sobre el día de su boda y dice: "En un mundo lleno de sueños, yo acabo de vivir mi sueño favorito".

“Bret es un pilar para Maddy y la hace muy feliz. Me sentí muy orgullosa de ella” dice Edwina Brudenell © SVEN ARNSTEIN Los gemelos de Bret pertenecían anteriormente a su bisabuelo, un héroe de guerra honrado por la reina Beatriz de los Países Bajos por ser aliado de Gran Bretaña y los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial.