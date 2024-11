Al Bano revela que él y Madonna podrían ser consuegros

Lo que les vamos a contar roza la fantasía. O la 'fantasciencia'. ¿Cómo? 'La ciencia ficción', en italiano, (idiomas, querida). Al Bano (sin Romina) y Madonna han sido consuegros. Y no, no es un clickbait. Ni tampoco un producto de la IA, que no hay inteligencia artificial con la guasa suficiente como para tramar una noticia tan random... Pero lo cierto es que sus hijos han estado juntos. ¿Pasado perfecto? ¿No hay futuro posible? Ya se verá cómo deriva la cosa, pero Jasmine, hija del de Felicità —aunque ya saben que eso fue flor de un día— y David, hijo de la cantante de Like a Virgin —que también saben que eso era una boutade—, han tenido más que palabras. No es un rumor. Lo ha contado Al Bano ante los micros y el flirt de los cachorros de la música ha corrido como la pólvora.

© Getty Images

Porque para Madonna, Italia es como su segunda casa. Que llamándote Veronica Louise Ciccone tampoco es que sea muy difícil intuir de dónde le viene esa querencia a la reina del pop… Pero es que, además, ha sido imagen de Dolce & Gabbana en varias ocasiones y no hay cumpleaños que la de Express Yourself no lo celebre en Italia. Lo raro es que aún no le haya dedicado ni una triste tarantella al país sus antepasados, de Miguel Angel y de la boloñesa… Y no es ninguna tontería. En su época de Carlos León, estaba enamoradísima como los temas latinos (La isla bonita); en la de Guy Ritchie —que le gusta más un Rat Pack, que a un tonto un lápiz— le dio por el momento gangster (Dick Tracy); con su casita lisboeta, cantó hasta en protugués (Faz Gostoso, con Anitta)... ¿Con Italia? Nada. Pero no nos vayamos del tema... Quizás es que no hay que adelantar acontecimientos y la de Papa don't preach espera a la cuadratura del círculo (transalpino) con un nieto… Ya lo veremos.

© Getty Images

El caso, que no hay cumple sin Dolce Vita. Y el pasado agosto, sopló sus 66 velas en Pompeya y luego revolucionó Roma provocando todos los atascos del mundo -por si las obras del Jubileo no fueran suficientes- y desmayos a las puertas del Hotel Hassler. Pero es que dos años antes, estuvo en Noto, y antes —o casi, continuamente—, en Borgo Santa Egnazia, en Puglia. Pues en una de esas fiestas en el tacón de la península, en la que todos pensábamos que la única protagonista solo podía ser ella, el nacimiento de una nueva pareja le estaba robando el plano. Quizás porque la llama del amor se había prendido antes.

Al Bano, que es terrateniente en esa zona, con hacienda, marca de vinos y champagne, restaurante y hasta hotel, habría coincidido por Navidad y por Acción de Gracias, con Madonna. Lo ha contado el cantante de Cellino San Marco en una entrevista al Corriere della Sera donde ha revelado además 'la anécdota' que les estamos contando y que se ha convertido en viral. Jasmine, de 23 años, fruto de su matrimonio con Loredana Lecciso, y David Banda, el tercer hijo de la de True blue, adoptado en 2006 en Malaui por la estrella y su exmarido british cuando tenía 13 meses, han estado enamorados.

"¿Sabéis que estoy a punto de convertirme en suegro de Madonna?", soltó Al Bano como si además de un mago de los Sí Bemol, también lo fuera del suspense…. Y tras soltar la scoop remató con un: "pero el chico se ha marchado a Estados Unidos y mi hija se ha tenido que quedar aquí". Ohhhhhhhh

© Getty Images © Getty Images

Pero, ¿cómo y cuándo se conocieron los niños? ¿El flirt duró mucho? Apunten: agosto de 2021. Justo cuando Madonna celebró su cumple en Brindisi y Al Bano, que tiene en la capital del Adriático su base de operaciones, fue invitado a actuar para la de Brooklyn. El cantante ofreció un miniconcierto en el que no faltaron sus éxitos, desde su Felicità a Ave María pasando por Caruso o Libertà. "Gran parte de su equipo es italiano. Desde sus 'personal assitant' a sus estilistas y maquilladores. Todos, italianos", contó Al Bano al periódico milanés sobre esa idea tan loca de que Madonna pidiera la presencia del mito italiano en su cumple. Que, oye, que a lo mejor no se trataba de algo taaaan descabellado y la diva italoamericana sabía quién era ese señor de voz prodigiosa, cabello azabache y ojos turquesa…

Por un lado, Al Bano fue marido de la hija de Tyrone Power, un icono del cine en Technicolor. Y por otro, ha vendido 160 millones de copias, ha ido dos veces a Eurovisión, ha ganado Sanremo (con Ci Sarà) y tuvo un contubernio con Michael Jackson, que ganó en los tribunales y fue todo un escándalo. Resumen wiki: Resulta que cuando el de Thriller publicó Dangerous, en 1991, Al Bano acusó le acusó de plagiar una canción suya de 1987, I cigni di Bàlaka. Heavy. El tema era Will You Be There y en 1995 el italiano terminó poniéndole una querella. Un experto en musicología determinó que 37 notas de 40 eran idénticas y el malogrado quinto de los Jackson Five fue condenado por plagio a pagar una multa de 4 millones de liras. Madonna seguro que estaba al corriente…

© Getty Images

© Mondadori Portfolio

Sea como fuere, se quedó loca, cuenta Al Bano. Especialmente, de la expectación que se generó a su alrededor. "Después de cantar, todo el mundo vino a pedirme una foto y muchos incluso me pidieron un autógrafo. A Madonna le llamó la atención el afecto que me tenían". Y también debió de flipar a little bit cuando le cantó Caruso, de Lucio Dalla que, por cierto, parece ser su canción favorita. Esto también lo cuenta Al Bano.

Al Bano no fue solo a la fiesta. Fue acompañada de su hija pequeña, Jasmine quien ese mismo verano acudía, luego, al programa Estate in diretta, un talk show de Mediaset presentado por Nunzia De Girolamo y Gianluca Semprini, para contar la experiencia de ser hija de una estrella y, a su vez, contemplar de cerca a una Supernova.

"Que ¿Cómo fue? Fue una locura por no decir otra cosa", dijo. Y cuando le preguntaron si tuvo algún contacto con la diva, ella respondió sincera: "Tengo que decir la verdad… Estaba muy sola y no, no hablamos. Pero es normal… Cuando alguien se cree un gran qué, se le dice: 'A ver quién te has creído que eres… Ni que fueras Madonna, ¿no? Pero ella… Ella sí es Madonna. Así que, estar cerca de ella ha sido increíble'". Monísima Jasmine… Pero de David, ni mu. Y eso que de él sí que estuvo cerca. Mucho. A dos milímetros escasos de su boca, como cantaba Jesús Vázquez.

© Getty Images © Getty Images

Jasmine y David tienen muchas cosas en común. La pequeña de los Carrisi ha comenzado a dar sus primeros pasos en la música, aunque tampoco desdeña ni del cine, ni del teatro ni de la televisión. Ha participado en la película La dama del armiño y ha sido jurado junto a su padre en The Voice Senior Italia y en Bailando con las estrellas Georgia. Banda, por su parte, es el tercero de los seis hijos de Madonna, y es un hombre nacido para el showbusiness. De hecho, es uno de los bailarines de la última gira de su madre ¿acaso alguien les había contado esto? Ni la mismísima Madonna hablando de su Celebration Tour…

"Es con quien tengo más cosas en común. Siento que me entiende; tiene más de mi ADN que mis otros hijos hasta ahora", dijo ella cuando el niño desfiló para Off White en la Semana de la Moda de Nueva York. Vale que allí se hizo unas fotos con la colombiana Maria Atuesta y se dijo que tenían un affaire…

Pero bah, tiene 21 años y este verano le espera otra vez Italia… Y Jasmine.