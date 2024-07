Madonna reaparece con sus gemelas tras las polémicas declaraciones de su hijo David Banda

Las recientes declaraciones de David Banda, el hijo de 18 años de Madonna, no ha dejado a nadie indiferente. Independizado recientemente, David Banda sorprendió especialmente con un comentario: "Es genial vivir la experiencia de que sean las 9 de la noche, tenga hambre, me de cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y busque en la basura", afirmó. Ante la avalancha de titulares, no tardó en aclarar: "Mi madre me apoya mucho. Siempre me ha apoyado mucho. Estoy muy contento con mi vida, no vivo en la calle y ¡no me estoy muriendo de hambre!". Ahora, Madonna ha reaparecido en un evento en Nueva York y lo ha hecho acompañada por sus gemelas, Stella y Estere, de once años, quienes han presumido de su personal estilo.