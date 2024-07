David Banda, hijo de Madonna, desata la polémica tras independizarse: dice que a veces no tiene dinero para comida

Es el hijo de una de las estrellas de la música más importantes del panorama así que ha crecido frente a los focos. David Banda, hijo de Madonna, ha cumplido ya los 18 años y demuestra en cada una de sus apariciones no solo el gran cambio que ha experimentado desde que la artista le adoptara cuando tenía solo dos años, sino el estilo único que ha desarrollado. Banda, que ha acompañado a su madre durante su gira de conciertos por medio mundo, tiene mucha personalidad y no le importa arriesgar cuando se trata de estilismo. Además ha heredado de su madre su pasión por la música, pues toca la guitarra, como ha mostrado en algunas de las imágenes que comparte en sus perfiles.

Es precisamente una de sus recientes publicaciones la que ha desatado todo tipo de comentarios y especulaciones. Banda explicaba, en Instagram Live, que se ha independizado y que es una etapa en la que no todo le está resultando sencillo. Según Page Six, ha buscado un piso junto a su novia Maria Atuesta, una joven modelo colombiana de 21 años a quien habría conocido a principios de 2024 y con quien vive en el Bronx, Nueva York.

David da clases de guitarra, parece que a unos 200 dólares por sesión, y hace trabajos como modelo para ganar dinero, aunque no sería suficiente en ocasiones para cubrir sus necesidades como ha confesado. “Es genial vivir la experiencia de que sean las 9 de la noche, tenga hambre, me de cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y busque en la basura” dijo. “Es divertido ser joven” añadió. Unas palabras sin duda sorprendentes teniendo en cuenta quién es su madre. Mientras se multiplican las opiniones de todo tipo, unas se escandalizan y otras piensan que puede ser simplemente una broma que no se ha entendido, el hijo de la reina del pop ha respondido.

“A quienes están preocupados: Mi madre me apoya mucho. Siempre me ha apoyado mucho. Estoy muy contenta con mi vida, no vivo en la calle y ¡no me estoy muriendo de hambre! Por favor dejad de preocuparos, todo está bien” escribió. La respuesta de David llega después de haber sido protagonista de numerosos titulares en los que su afirmación provocaba alarma y después de que surgieran las dudas acerca del tipo de relación que tiene con su madre.

Sigue los pasos artísticos de su madre

Madonna es una madre entregada y orgullosa de seis hijos: dos biológicos, Lourdes León, de 28 años, nacida de su relación con el entrenador Carlos León y que trabaja como modelo, y Rocco Ritchie, de 24, fruto de su matrimonio con Guy Ritchie, que triunfa como actor; y cuatro adoptados en Malawi, David Banda, de 18 años, Mercy James, que ha cumplido también los 18, y las gemelas Stella y Stere, de 14, que también han demostrado una cierta vena artística (Stella con el piano y Stere en la danza).

David debutó en el escenario con su madre durante la última gira de esta Celebration Tour que finalizó el pasado mes de mayo: él tocaba las canciones más míticas de su madre con la guitarra. En alguna ocasión la artista ha reconocido que, de todos sus hijos, él es con quien tiene más conexión. “Se pone cualquier ropa y tiene un aspecto elegante, como ya sabes. Es realmente irritante. Se pone mi ropa y le queda mejor. Él es con quien tengo más cosas en común. Siento que me entiende; tiene más de mi ADN que cualquiera de mis hijos” comentó.