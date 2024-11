Gabriela Peacok, nutricionista y amiga de la princesa Beatriz de York, nos cuenta cómo están viviendo su embarazo 'juntas'

El jardín de la preciosa casa de Gabriela Peacock, en los Cotswolds, está transitando hacia el otoño, con los productos cultivados en casa cosechados y los árboles preparándose para cambiar de color y soltar sus hojas. A medida que se preparan para la llegada del invierno, Gabriela y su marido, David, que se dedica al mundo de las finanzas, se preparan para recibir a su cuarto hijo a principios del próximo año.

© KATE MARTIN Gabriela con sus hijos (de izquierda a derecha) Maia, Iris y Caspar en los jardines de su hermosa casa en Cotswolds. La familia está encantada de tener otro bebé en camino.

La nutricionista de las estrellas no es la única que espera con ansias el sonido de pequeños pasos. Su buena amiga la princesa Beatriz está esperando su segundo bebé y, mientras Gabriela invita a HELLO! a su hogar familiar en Oxfordshire para esta entrevista exclusiva y sesión de fotos, nos cuenta lo emocionadas que están por estar viviendo sus embarazos juntas.

"Estoy tan emocionada por Beatriz y es realmente divertido poder compartir mi embarazo con mi amiga," dice Gabriela, de 45 años, madre de Maia, de 13 años, y de los gemelos Iris y Caspar, de siete años.

© KATE MARTIN

Manteniéndose cerca

"Ella fue una de las primeras personas con las que hablé cuando supe que estaba embarazada. Hemos estado compartiendo muchos consejos; de hecho, le acabo de enviar una foto de los mejores leggings de embarazo. Bea también pasa mucho tiempo en el campo ahora, y está a solo un corto trayecto en coche, así que es súper bonito para nosotras y será genial que los bebés también sean amigos".

Beatriz, de 36 años, quien anunció ka feliz noticia el mes pasado, también está encantada de tener a Gabriela cerca para consultar sobre nutrición a medida que avanza su embarazo.

© Getty Images Gabriela con su buena amiga, la princesa Beatriz, que también está embarazada de su segundo hijo. © Getty Images Sobre estas líneas, con su marido David, con quien ya tiene tres hijos.

"Gabriela y yo hemos sido amigas durante mucho tiempo y lo más maravilloso de nuestra amistad es lo honestas que podemos ser la una con la otra, especialmente sobre salud y bienestar, pero también sobre la maternidad y ahora el embarazo", le cuenta Beatriz a HELLO!. "Estoy agradecida de que estemos pasando por este proceso juntas. Tenemos la suerte de tener hijos de edades y etapas similares, y tener una amiga tan pensativa con la que reír juntas durante los momentos es un sistema de apoyo maravilloso".

"Lo que más me gusta de lo que he aprendido de Gabriela es la importancia de elegir herramientas pequeñas y efectivas para el equilibrio," añade. "Cuando estás formando una familia, a veces no hay mucho tiempo para hacer todo perfecto todo el tiempo, así que con la ayuda de Gabriela he podido añadir algunas cosas que me ayudan a mí y a mi familia a sentirnos bien y a priorizar nuestra salud".

Gabriela y su marido decidieron mudarse al campo desde Londres para permitir que su familia disfrute de una vida más tranquila y saludable.

"Estoy muy emocionada por Beatrice y es muy divertido poder compartir mi embarazo con mi amiga" © KATE MARTIN Gabriela nació en la República Checa y trabajó como modelo antes de obtener una licenciatura en bioquímica.

Reinicio rural

"Sentimos que es lo correcto para nuestra familia", dice Gabriela mientras los niños alimentan a las gallinas en el terreno de su mansión del siglo XVII. "La idea de mudarnos rondaba en nuestra cabeza durante un tiempo y era el momento adecuado para nosotros. Mi hija mayor iba a entrar a la escuela secundaria y los más pequeños aún son lo suficientemente jóvenes para sacarlos de Londres".

"Nunca han sido tan felices y adoran su vida rural. Es genial poder darles ese tipo de libertad y una infancia sencilla. Pueden recoger gusanos si quieren y ensuciarse muchísimo; básicamente parecen pequeños 'gamberros", añade entre risas.

Mientras tanto, Beatriz y su esposo, el desarrollador inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi, también han decidido pasar más tiempo en el campo con su hija Sienna, de tres años, y el hijo de Edoardo, Wolfie, de ocho. Esto significa que Gabriela y Beatriz, quienes son madrinas de las hijas de la otra, pueden verse aún más – al igual que los niños.

© KATE MARTIN En la imagen, Gabriela en casa con su hija Maia.

"Los niños están muy emocionados por tener un nuevo hermano o hermana, e Iris está absolutamente encantada porque va a tener su propio bebé personal", continúa Gabriela, quien sabe el sexo de su bebé, pero prefiere mantenerlo en secreto por ahora. "Ella y Maia adoran a los bebés y están obsesionadas con 'la bebé' Sienna, que ya no es una bebé, así que han tenido bastante práctica".

"Sese es tan preciosa, tan dulce", añade, usando el apodo de Sienna. "Es hermosa. Es muy, muy rubia; parece una mini-Beatriz, y es muy femenina. Ella y Wolfie son muy bien educados y educados. Iris y Sienna tienen unicornios a juego, y las arrastran por todas partes. Van a tener una hermosa amistad de madrinas. Es maravilloso tener a Sienna como mi ahijada y creo que Beatriz siente lo mismo por Iris. Eso mantiene nuestra amistad fuerte porque haces ese esfuerzo adicional para estar presente".

© Getty Images Beatrice y su marido, el promotor inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi se casaron en 2020. "Los niños están más felices que nunca y les encanta la vida rural" © KATE MARTIN Gabriela posa en la escalera de la mansión familiar del siglo XVII en los Cotswolds.

Embarazo y nutrición

Además de ayudar a Beatriz con su embarazo, Gabriela está siguiendo sus propios consejos y comiendo mucha proteína, frutas y verduras, además de tomar suplementos multivitamínicos, omega-3, probióticos y antioxidantes.

"Estoy obsesionada en este momento con la astaxantina, que es una alga roja con propiedades antioxidantes varias veces más potentes que la vitamina C. También recomendaría los probióticos, porque son realmente importantes para construir el sistema inmunológico del bebé. Ahora cultivamos todas nuestras propias verduras y recogemos manzanas del árbol, pero los suplementos de buena calidad son importantes porque sé, por mi experiencia clínica, que el 99% de nosotros estamos deficientes en algo".

"Y en lugar de azúcar o miel, utilizo inulina, que en realidad es una fibra, pero es dulce y fantástica para tu digestión", agrega Gabriela, quien es conocida por haber preparado al príncipe Harry y a la hermana de Beatriz, la princesa Eugenia, para sus bodas, y por contar con una lista de clientes y amigos de la A-list, incluidos Dame Joan Collins, las modelos Yasmin Le Bon y Jodie Kidd, y el cantante James Blunt.

© KATE MARTIN Gabriela posa frente a un retrato grupal pintado por la artista Phoebe Dickinson. © Getty Images Edoardo se embarca en una caminata por el campo con su hija Sienna y Beatrice y Wolfie, el hijo de Edoardo de una relación anterior.

"No llamaría a Beatriz mi clienta, porque no lo es, es mi amiga. Pero, siendo nutricionista, constantemente les doy consejos a mis amigas y espero que los encuentren útiles", dice la exmodelo, que tiene su propia línea de suplementos GP Nutrition.

"Bea ya es increíblemente consciente de su salud y es muy buena con lo que come. También es muy buena priorizando a sus hijos y es tan natural con los bebés, mucho mejor que yo. Es increíble con Sienna y Wolfie, y diría que tiene un equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida".

El camino de Gabriela hacia la maternidad no ha sido fácil y revela cómo, después de someterse a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) para concebir a los gemelos, tuvo que pasar por varios ciclos más de FIV antes de que finalmente quedara embarazada en esta ocasión.

"Quería otro bebé prácticamente enseguida después de los gemelos, porque cuando tienes varios niños pequeños al mismo tiempo, parece que no puedes pasar mucho tiempo con ellos a solas porque es tan intenso", explica. "Pero ha sido bastante difícil. Intentábamos, luego nos dábamos por vencidos durante un par de años, y volvíamos a intentarlo. Este año, cuando cumplí 45, pensé: 'Vamos a intentarlo una vez más'".

© KATE MARTIN © KATE MARTIN © KATE MARTIN Gabriela dice que Caspar puede pasar una tarde entera sentado en un árbol mientras Iris crea un pequeño santuario para las mariquitas.

Poniendo a la familia primero

Aunque la mudanza de la familia al campo ha permitido a Gabriela darle a sus hijos el tipo de infancia que ella misma tuvo creciendo en la República Checa, también la ha ayudado a reevaluar sus propias prioridades mientras se embarca nuevamente en la maternidad.

Está a punto de lanzar una nueva gama de nutrientes multivitamínicos que también apoyan el embarazo. "Cuando nació mi primera hija, estaba construyendo mi clínica y cuando tuve a los gemelos, acababa de empezar mi línea de suplementos", dice. "Esta vez quiero hacer las cosas de manera diferente. No es que esté trabajando menos, pero soy muy estricta con lo que es tiempo de trabajo y lo que es tiempo de familia". "Ya no soy esa persona que corre por Londres y que necesita ser invitada a cada almuerzo, cena o fiesta. Disminuir el ritmo, apreciar las pequeñas cosas de la vida, me ha hecho mucho más feliz".