'Una nueva vida': el amargo conflicto judicial que afecta a dos actrices principales de la serie

Una nueva vida se ha convertido en un fenómeno global, triunfando no solo en Turquía, sino en los más de 120 países donde ha sido emitida. Este éxito ha catapultado a sus actores al estrellato internacional, convirtiéndolos en los artistas turcos más aclamados del momento. Cada uno de sus pasos es seguido de cerca por sus fans, quienes sienten gran conexión con los personajes que interpretan. Sin embargo, las mieles del éxito se han vuelto amargas y el lado oscuro de la fama no se ha hecho esperar.

La admiración de los seguidores ha dado paso a comportamientos cada vez más invasivos por parte de un sector. Por este motivo, dos de las principales protagonistas de la serie, Afra Saraçoğlu y Buçe Buse Kahraman, se han visto obligadas a recurrir a la justicia para poner freno a los ataques y defender su vida privada.

En la ficción, Seyran y Ferit, papeles interpretados por Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, pasan de no poder ni verse a vivir un apasionado romance. La química entre los actores trascendía el set de rodaje y su historia de amor ficticia se convertía rápidamente en una relación real. Lo que en un principio entusiasmaba a los seguidores de la serie, pronto se transformaba en una pesadilla para la protagonista de Yeşilçam.

La relación de Afra y Mert, confirmada oficialmente en junio de 2023 tras ser fotografiados juntos durante una escapada romántica al balneario de Göcek, parecía idílica. Sin embargo, tras su regreso de Marbella, donde pasaron unos días juntos las pasadas vacaciones de verano, los rumores de ruptura comenzaron a circular, sorprendiendo a todos, ya que en su vuelta ambos atendieron a los medios como una pareja feliz en el aeropuerto de Estambul. Desde ese instante, Afra comenzaba a recibir más ataques en sus perfiles, no solo por su noviazgo con el protagonista de Şahmaran , sino también debido a las especulaciones sobre su posible separación.

Ante esta situación y obligada por las circunstancias, la protagonista de La señora Fazilet y sus hijas, de 26 años, decidía emprender acciones legales. Ph7 Entertainment, la agencia que representa a la actriz en Turquía, emitía un comunicado oficial anunciando que estaban tomando medidas judiciales debido al "aumento reciente de mensajes insultantes", para detener estos ataques de quienes, aprovechándose del anonimato que hay detrás de las redes, la insultaban con total impunidad.

"Recientemente, se han incrementado las expresiones de odio, los insultos calificados y las calumnias dirigidas a nuestra actriz Afra Saraçoğlu. Estos ataques están siendo seguidos de cerca. Se ha presentado la solicitud correspondiente ante la Fiscalía Pública en relación con las cuentas identificadas y controlaremos y seguiremos meticulosamente los procesos asociados con este acto de maldad organizado", informaba la agencia en el texto, un hecho sobre el que la actriz prefería no manifestarse.

Sin embargo, Afra no ha sido la única del elenco de Una nueva vida que ha sufrido estos ataques. También su compañera Buçe Buse Kahraman, quien interpreta Pelin, la amante de Ferit en la serie. En la ficción, la joven se interpone entre el protagonista y Seyran, y su actuación resulta tan creíble, que algunos no han logrado distinguir entre el papel que interpreta y la actriz que es en la vida real. Como consecuencia, Buçe ha sido objeto de fuertes críticas, insultos y burlas verbales.

En abril de este año, la actriz hacía público lo que estaba viviendo y la decisión que había tomado al respecto. "Salir del ámbito del personaje y recibir ahora insultos dirigidos a mí como actriz es algo bastante molesto. Nadie quiere ser insultado mientras realiza su trabajo y pone esfuerzo en él. Nadie quiere que su familia y amigos sean el blanco de ataques", denunciaba Buçe en el programa de televisión de Grace Rady.

La joven protagonista de Pecado original, de 28 años, añadía que todo tiene un límite y que el suyo ya se había rebasado, por lo que se había visto obligada a tomar cartas en el asunto: "Dado que han llegado a comentarios y rumores que han ido más allá del ámbito profesional, afectando mi carrera, hemos decidido tomar medidas al respecto", aseguraba entonces.

No es plato de buen gusto recibir comentarios hirientes en tus redes sociales. Durante dos años, la actriz tuvo que convivir día a día con multitud de solicitudes pidiendo que abandonara la serie, con críticas a su trabajo y con ataques directos hacia ella, su familia y amigos. "No puedo decir que esto me molestó o me afectó mucho, solo que el respeto es una de las cosas más importantes en la vida para mí. Espero ese respeto de todos", comenzaba explicando Buçe en el programa de Ceyda Düvenci.

La actriz no podía creer lo que estaba sucediendo, confesando que jamás se había topado con algo similar en su carrera.. "Al principio me quedé atónita, porque era la primera vez que me encontraba con algo así desde que trabajo en este ámbito. Nos asocian con el papel y quieren llegar a nosotros de esa manera, pero creo que debemos poder distinguir entre el actor y el personaje", explicaba la intérprete de Kuruluş: Osman. Buçe lamentaba que algunos, amparados en el anonimato de internet, hubieran hecho daño a su familia. "Ahora podemos levantar el teléfono y atacar las vidas que queramos. Podemos hacer que le sucedan cosas terribles a personas que no sabemos por lo que están pasando a través de las redes sociales", reflexionaba.

Finalmente, debido a la escalada de estos ataques, el representante de Buçe Buse Kahraman emprendió acciones legales para impedir este tipo de conductas. "En algún momento tuve que tomar precauciones. Quería que esto sentara un precedente porque no es algo que le sucede al personaje, es algo que le sucede a la persona. No se puede hacer esto; también puede afectar a nuestra familia", concluía la intérprete, dejando claro que, más allá del papel que representan, son seres humanos que sienten y padecen como los demás.