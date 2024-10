El lado más íntimo de Beril Pozam, Suna en 'Una nueva vida', recién casada con un compañero de la serie

En nuestro país, descubrimos a Beril Pozam gracias a su papel de villana en Ada Masalı: el secreto de la isla. Ahora, ha vuelvo a conquistar al público español interpretando a Suna en Una nueva vida. En esta ficción, da vida a una joven que sueña con casarse con un hombre rico para escapar de su hogar y liberarse del yugo paterno. Justo cuando está a punto de cumplir su deseo, un error echa por tierra sus ilusiones y será su hermana quien se case en su lugar. Sin embargo, la chica logra recomponerse ante este contratiempo y se convierte en el gran apoyo de Seyran (Afra Saraçoğlu), obligada a pasar por el altar en un matrimonio de conveniencia. ¿Quieres descubrir el lado más personal de esta reconocida actriz turca? ¡Te lo contamos!

© @berilpozam

Beril Pozam nació en Estambul en 1995, por lo que pronto cumplirá 30 años. Se graduó en el colegio Ahmet Şimsek, considerado uno de los mejores centros privados de la ciudad. Durante la escuela secundaria, participó en una obra de teatro y, al bajar del escenario, decidió que no quería hacer nada más que actuar, ya que, como ha mencionado en diversas entrevistas, "es con lo que mejor me expreso y con lo que más disfruto". Más tarde, continuó su formación en la Universidad Bilkent de Ankara, donde estudió Teatro en la Facultad de Música y Artes Escénicas, y se enamoró de la magia que se crea al dar vida a un personaje.

© @berilpozam

Sus comienzos como actriz

Aunque lleva solo siete años en el mundo de la interpretación, ha demostrado sobradamente su talento y ha conseguido hacerse un hueco en la industria del espectáculo turco, donde se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento. Su debut en televisión fue en 2017 en la serie Avm Sakini, dando vida a Oyku. A partir de ahí, su carisma y habilidad frente a las cámaras la llevaron a encadenar un proyecto tras proyecto.

© @berilpozam

Su ascenso a la fama

Su gran popularidad llegaba en 2021 con Ada Masalı: el secreto de la isla, donde su personaje hacía todo lo posible por separar a los protagonistas. Curiosamente, mientras su alter ego en pantalla se dedicaba a crear conflictos, Beril encontraba el amor junto a Erdem Kaynarca, uno de sus compañeros en esta ficción. Un año después, la actriz se consagraba con su magistral interpretación de Sevil en Baba (Nuestro padre). Este complicado personaje, que la hizo llorar al leer el guion, refleja una gran capacidad de amar, pero también de lidiar con un amor que nunca podrá olvidar.

© Ay Yapim

© NTV

Sin duda, su salto a la fama a nivel mundial llegaba con Yalı Çapkını, donde interpreta a Suna, una chica aparentemente frágil y maltratada por su padre desde la infancia. A pesar de sus circunstancias, luchará con uñas y dientes por encontrar el amor y defender a su hermana.

© @berilpozam

Algunas curiosidades y sus aficiones

Sus primeros pasos profesionales no fueron como actriz, sino como modelo. No es de extrañar, dada su belleza y la habilidad que tiene para posar, como podemos apreciar en las fotografías que comparte con sus seguidores. Beril ha llegado ha protagonizar portadas en numerosas revistas de moda y a ser imagen de importantes firmas. Aunque siempre tuvo claro que quería dedicarse a la actuación, no siempre ha estado delante de una cámara, también ha trabajado como asistente, técnico escénico y traductora.

© @berilpozam

Si no hubiera logrado su sueño de convertirse en intérprete, le hubiera gustado ser psicóloga, un área que le interesa mucho. También se habría planteado estudiar historia del arte o ser guía turística, ya que es una apasionada de los viajes y de los trabajos que implican estar en contacto con la gente. En sus ratos libres, disfruta armando rompecabezas, explorando la psicología y jugando a distintos juegos.

Un amor que ha traspasado el set de rodaje

Beril Pozam y Ersin Arıcı dan vida a Suna y Abidin en Una nueva vida. En España solo hemos disfrutado de cuatro capítulos y aún es pronto para saber si en la serie vivirán un apasionado romance. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que, detrás de las cámaras, se ha desarrollado una gran historia de amor entre los dos actores.

© Star TV / OGM Pictures

Los rumores sobre una posible relación entre Beril y Ersin comenzaron a cobrar fuerza durante el rodaje de la primera temporada de la ficción, justo cuando Pozam rompía su relación con Erdem Kaynarca, con el que salía desde 2021, quien, a su vez, era buen amigo de Arıcı.

© @berilpozam

Durante el verano de 2023, Kaynarca sorprendía a todos al dejar de seguir a su expareja y a su amigo en redes sociales, lo que avivaba más las especulaciones sobre una posible relación entre los dos actores. Los rumores aumentaban cuando muchos fans afirmaban haber visto a Beril y Ercin paseando cogidos de la mano en actitud romántica, una señal inequívoca de que entre ellos había nacido algo más que una bonita amistad. Fue en la presentación de la segunda temporada de la serie, en septiembre de 2023, cuando, sin necesidad de palabras, confirmaban su relación al aparecer inseparables y muy cómplices durante el evento.

© @berilpozam

© @berilpozam

Ambos han preferido vivir su noviazgo en privado, alejados de los focos. Su historia de amor ha florecido y, tras una pedida de mano bajo las estrellas y un año y medio de relación, el 18 de agosto sellaron su amor dándose el "sí quiero" en una romántica y privada boda en Estambul, rodeados de familiares, amigos cercanos y el elenco de la serie, quienes han sido testigos de su romance. Así, dejaron claro que su amor en la vida real también es de película.