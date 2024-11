Te descubrimos la curiosa forma en la que Mert Ramazan Demir ('Una nueva vida') consiguió a su primer representante

Mert Ramazan Demir ha conquistado al mundo con su actuación como Ferit Gorhan en Una nueva vida, un papel con el que ha consolidado su carrera y que le ha llevado a convertirse en uno de los actores más destacados de la industria del espectáculo turco. A sus 26 años, ha demostrado con creces su talento y ha sabido enamorar a la audiencia con grandes interpretaciones. Desde muy joven, a los 17, tuvo claro que se quería dedicar al mundo de la interpretación. Su debut en televisión no tardaba en llegar, lo hacía, tan solo un año después, en Muhteşem Yüzyıl Kösem. Pero, para lograrlo, necesitaba el apoyo de un mánager, una ayuda que buscó de una manera muy particular.

La representante de Ramazan Demir es Tümay Özokur, productora y dueña de una reconocida agencia de talentos en Turquía, quien, no solo descubrió al artista, sino que también ha sido su gran valedora y la persona que le hizo tener confianza en sí mismo y creer en sus posibilidades. La empresaria fue invitada al programa de televisión Mekanın Sahibine Geldik (Llegamos al dueño del lugar), donde desveló la curiosa historia de cómo conoció a Mert por primera vez.

Vivimos en la era digital y las redes sociales jugaron un papel crucial. El protagonista de Şahmaran contactó con Özukur a través de un mensaje privado a su perfil, que vino acompañado de una inesperada y desafortunada sorpresa. “¿No es Mert Ramazan Demir un actor al que todo el mundo admira en este momento?", comenzó a explicar la representante, añadiendo que, cuando nadie lo conocía "me postuló en Instagram". Tümay aseguró que el joven "envió su CV. No había casi ninguna agencia a la que no hubiera postulado antes que yo...", al tiempo que compartía una simpática anécdota, afirmando con una sonrisa que "también publicó una foto muy mala y vergonzosa".

Por suerte, gracias a su experiencia, la empresaria supo ver más allá y valoró más sus logros que su imagen. "Leí su CV, no miré su foto. Él había recibido una beca de allí, otra de allá...", relató, asegurando que se dejó llevar por su instinto: "Yo dije: 'Si este niño recibió una beca de esos lugares, tiene talento'. Lo invité a mi primer taller y así comenzó mi viaje con Mert Ramazan Demir...".

De este modo comenzaba todo. Tras esto, la carrera del actor despegaba y ya se ha puesto en la piel de más de una docena de personajes en cine, televisión y plataformas digitales, lo que lo ha posicionado como uno de los rostros más cotizados en su país. Después debutar en 2016, interpretando pequeños papeles en varias películas turcas, su gran oportunidad le llegaba en 2019 al protagonizar la película I Am You junto a Damla Sönmez, conocida en España por la serie Guerra de Rosas. Desde ese momento, su trayectoria se fue consolidando, llevándolo a protagonizar otros títulos como Çiplak, Öğretmen y Ölüm Zamani.

En 2022, con la película UFO, junto a İpek Filiz Yazici (de No sueltes mi mano y Love 101), Mert seguía dando pasos firmes y consolidándose como actor. Tan solo un año después, daba vida a Cihan, el personaje que lo lanzaba al éxito internacional en Şahmaran. En esta producción de Netflix, que combina elementos de fantasía y drama, el intérprete de La señora Fazilet y sus hijas se enfrenta a un papel complejo que le permite mostrar una amplia gama de habilidades actorales y demostrar sobradamente su talento.

Sin embargo, el espaldarazo definitivo del artista llegaba de la mano de Una nueva vida donde, con su interpretación de Ferit, un joven que pertenece a una de las familias más ricas de Estambul, irresponsable y muy popular entre las mujeres, cuya existencia cambia por completo cuando su abuelo, patriarca del clan, decide organizarle una boda concertada con una joven de la ciudad de origen de la familia para que siente la cabeza, ha logrado el reconocimiento de crítica y público. Sin duda, su andadura profesional no ha hecho más que comenzar, pero se le augura un futuro prometedor en la industria del espectáculo y en los corazones de los espectadores.