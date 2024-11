¿Quién es Finn Cole? El actor de 'Peaky Blinders' que ocupa el corazón de Florence Pugh

Florence Pugh es una de las artistas del momento. Triunfa en lo profesional y también en lo personal, ya que, dos años después de que la protagonista de Oppenheimer confirmara su ruptura con el director, productor, guionista y actor de doblaje estadounidense, Zach Braff, su corazón podría estar de nuevo ocupado. El hombre junto al que habría recuperado la ilusión es el actor Finn Cole, conocido por su papel de Michael Gray en Peaky Blinders.

Las especulaciones sobre el posible noviazgo entre Pugh y Cole comenzaban el pasado mes de septiembre y tomaban fuerza después de que de la protagonista de Mujercitas, de 28 años, desvelara en una entrevista con la edición británica de Vogue que tenía una relación. “Estamos descubriendo lo que realmente somos. Creo que, por primera vez, no me estoy subiendo a una montaña rusa. Me estoy permitiendo tomarme el tiempo necesario para dejar que algo evolucione y que sea completamente real, en lugar de apresurarme”, afirmaba la actriz.

Sobre su incipiente romance, Pugh añadía que “enamorarse es la sensación más increíble, pero desafortunadamente, si eso es lo único que conoces en una relación, entonces eso es lo que persigues. Eso no va a durar”, dejando claro que si solo buscas esa intensa emoción en tus relaciones, la historia tiene poco futuro.

Estas declaraciones de Florence Pugh llegaban poco después de que el periódico The Sun informara, el pasado 4 de septiembre, que la intérprete de Viuda negra estaba saliendo en secreto saliendo con Finn Cole. Todo surgía después de que los actores fueran fotografiados juntos en un evento tras el estreno en Londres de la serie La pareja perfecta, protagonizada por Nicole Kidman y Liev Schreider, donde, además, un invitado confesaba a Daily Mail que “los vi cogidos de la mano en la fiesta posterior en el hotel The Hoxton”, avivando aún más las especulaciones sobre su historia de amor.

Aunque por el momento ninguno de los protagonistas ha confirmado su relación, siempre han sido buenos amigos y se han apoyado el uno al otro durante años. ¿Quieres saber más sobre este actor británico? ¡Te lo contamos!.

¿Quién es Finn Cole?

El joven intérprete nació en Londres hace 28 años y es el menor de cuatro hermanos. Su cara te resultará familiar por su interpretación de Michael Gray en la serie Peaky Blinders, donde actuó junto a Cillian Murphy y Anya Taylor-Joy. Curiosamente, logró el papel que lo lanzó a la fama internacional gracias a su hermano mayor, Joe, quien da vida al primo de su personaje en el exitoso drama criminal de época. “Mi hermano tenía el guion de la segunda temporada (ya habían hecho la primera) y dijo que había un gran papel para mí. Una cosa llevó a la otra y me encontré en la sala de audiciones. Tenía confianza en mí porque no había presión; no tenía la sensación de que tenía que conseguirlo. Era muy pesimista sobre conseguir el papel”, explicaba en una entrevista con la revista Interview en 2016.

El rodaje fue muy especial para Finn ya que fue “mi primera experiencia real como actor, la más intensa. En esas situaciones aprendes muy rápido, y así fue”. Su amor por la actuación comenzó gracias a un maestro del colegio. “Me empezó a interesar la interpretación cuando estaba en la escuela. Estaba rodeado de gente a la que le gustaba”, relataba. “Tenía un profesor con el que me llevaba bien, uno de mis favoritos, y él me hizo empezar a hacerlo. Tratar de entretener era algo que siempre me gustaba. Me emocionaba mucho. De pequeño, era un pasatiempo, algo que siempre hacía con amigos: hacíamos espectáculos”, contaba.

Más tarde, Cole, que creció en el suroeste de Londres, se incorporó al National Youth Theatre a los 17 años. "Fue genial porque éramos un grupo de jóvenes como yo", apuntaba. “Siempre me ha gustado el realismo. Me encantaba el teatro, en concreto el de público reducido y decorados reales”, señalaba en una entrevista a NME en 2020.

Finn Cole comenzó su carrera como actor en 2012, con un pequeño papel en Offender. Posteriormente, apareció en varios proyectos como An Inspector Calls, Inspector Lewis, Slaughterhouse Rulez (2018), Dreamland, junto a Margot Robbie y F9: The Fast Saga (2021). Sus papeles más destacados hasta la fecha han sido el del primo de los hermanos Shelby que acaba convirtiéndose en un villano principal en Peaky Blinders, y el de Joshua "J" Cody, protagonista principal de Animal Kingdom.

Además de actuar, a Cole también le gusta perfeccionar su técnica musical, especialmente cuando se trata de tocar la guitarra. “Me he rodeado de gente bastante creativa, muchos músicos, así que me encanta ir a ver tocar a mis amigos. Vamos a escuchar música en vivo juntos o a hacer música juntos”, dijo en una entrevista de 2017 con Gentleman's Journal.

Si no se hubiera dedicado al mundo del espectáculo, Finn habría explorado su pasión por el agua y la ingeniería. “Siempre me interesaron los deportes acuáticos, las actividades acuáticas y la ingeniería. Siempre fui bueno arreglando cosas cuando era niño. Quería trabajar en barcos. Eso era lo que hacía mi padre”, desvelaba en Interview.

Finn Cole no solo es un rostro familiar en la pantalla, sino también un artista con múltiples facetas. Su viaje profesional apenas acaba de comenzar y tiene una prometedora carrera por delante que seguiremos muy de cerca.