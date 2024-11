Belén Esteban, tras ver a María José Campanario en 'Mask Singer': 'Ese era mi disfraz'

El paso de María José Campanario por Mask Singer fue una gran sorpresa para todos, incluida Belén Esteban. Hace unos meses la colaboradora contó que había firmado un contrato con este programa de Antena 3, pero que en el último momento, y con el disfraz hecho a medida, le comunicaron que prescindían de ella, supuestamente, porque se había filtrado su nombre a la prensa. Ahora, tras la actuación de la odontóloga, Belén se ha pronunciado alto y claro. "No es verdad que se filtrara mi nombre. No encuentro ninguna explicación a lo ocurrido y no soy yo quien tiene que dar explicaciones. Solo sé que tenía un contrato firmado y fui tan leal que no denuncié a nadie", ha dicho en Ni que fuéramos Shhh.

© Antena 3

El bombazo ha llegado cuando Belén ha confirmado que el disfraz que lució Campanario era el suyo. "Yo estoy muy contenta por ella, pero ese era mi disfraz. Tengo una foto en mi móvil", ha añadido, asegurando que desconoce si la odontólogo sabía que había heredado su disfraz. "Yo eso no lo sé".

© GTRES

Aunque ha reconocido que le llamó la atención ver a la odontóloga con su disfraz, no quiere darle mayor importancia. "Ya estoy en un momento de la vida en el que me da igual todo. Me parece muy bien que ella haya ido, pero podrían haberle puesto otro disfraz", ha dicho entre risas. "No pasa nada, la vida es así", ha exclamado. También ha desvelado que Campanario tenía muchas ganas de participar en Mask Singer y se alegra de que lo haya conseguido. "Había llamado desde la primera edición para ir, y de esto me alegro, pero que todo el mundo sepa que la Ovejita era yo, que tengo en el móvil la foto, era mi disfraz, pero bueno, ha ido ella, lo ha disfrutado, se lo ha pasado bien y me alegro", ha manifestado.

© Antena 3

"A mí me da igual que vaya la Campanario o que vaya Rita la cantaora, pero que sepa todo el mundo que yo tenía un contrato con este programa y yo no he denunciado. Lo que sí me ha sentado mal, y no os voy a mentir, no es que vaya María José, que lo puedo llegar a entender, porque hay que decir que María José para cualquier programa está muy bien, es que llevara mi disfraz", ha repetido.

© Antena 3

A Belén le ha llamado la atención que Jesulín de Ubrique no supiera nada de la participación de su mujer en el programa. "A mí me sorprende, porque cuando tú grabas este programa, tienes que estar varios días ensayando. Entonces, yo, si me voy de casa, mi marido me diría: 'Cariño, dónde vas', y eso que yo al vivir en Madrid me puedo escaquear más, de todas formas se lo diría, pero cada uno lleva su relación como quiere y yo ahora mismo no me quiero meter en problemas, pero que sepa todo el mundo que la Ovejita era yo", zanjó.