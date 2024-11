María José Campanario, gran sorpresa de 'Mask Singer': 'Mis hijos mayores van a llorar de la risa'

María José Campanario sorprendió a los espectadores de Antena 3 con su participación en Mask Singer. La odontóloga, de 43 años, dejó con la boca abierta a los investigadores del programa con su actuación bajo la máscara de Oveja. "Me vuelvo loca. Ha cantado Let Me Out, de Dover", exclamó Alaska. "Espérate un momento que yo me recupere", expresó Ana Milán mientras Los Javi gritaban y reían. "No sabéis cómo me lo he pasado. Si tenía algo de vergüenza ya la he perdido toda. Me voy feliz y contenta de que aquellos dos no me hayan cazado", dijo mirando a Javier Calvo y Javier Ambrossi. "Ha sido una experiencia brutal. Qué trabajazo hay detrás de este programa, qué meritazo que esté todo tan en secreto. Mis hijos mayores van a llorar de la risa, seguramente", añadió.

© Antena 3

Campanario contó que su familia no sospechó nada porque ella, en su día a día, escucha mucha música. "Cuando me mandaron las pruebas de sonido, entre la música que yo escucho, con mi marido al lado, metí las canciones con mi voz y en ningún momento levantó nadie una ceja", aseguró. Entre risas, la odontóloga se dirigió a Jesulín de Ubrique para pedirle perdón por no serle sincera. "Cariño, es la primera vez que te engaño, pero había un motivo importante".

© Antena 3

Tras deshacerse de la máscara, la odontóloga explicó una a una las pistas que fue dando para que los investigadores descubrieran su identidad, como las flores, el número 5 y que su leche era la más vendida de los supermercados. "Hice un cameo en Torrente 5 en el que salía en un cementerio con flores y ahora mismo os digo que mi leche es la mejor del mundo mundial porque estoy criando", dijo, ya que tiene un bebé, Hugo, que vino al mundo el 7 de junio de 2022. Además, aclaró por qué había hecho creer a los investigadores que era una persona mayor. "La gente me da por fallecida, por desaparecida o como que no vivo, que no bailo, no salgo, no me muevo... Creo que la gente piensa que no tengo vida y no. Yo soy así, yo soy bailonga, yo tengo mucha marcha, me gusta mucho cantar y bailar", declaró.

Alaska, Ana Milán y Los Javis destacaron la gran voz de Campanario, de hecho, llegaron a pensar que detrás de Oveja se escondía la cantante Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. "Para mí ha sido muy guay, no sabéis las peripecias que he tenido que hacer, ha sido genial", aseguró la odontóloga antes de interpretar de nuevo el tema de Dover ya sin máscara.

© Antena 3

Feliz por esta experiencia, María José publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: "No os podéis imaginar lo que significa guardar un secreto como este durante tanto tiempo. Estaba convencida de que me iban a pillar a la primera porque creo que tengo una voz bastante peculiar, pero los jueces no descubrieron a Ovejita! ¿Es Oveja las máscara más bonita del mundo? Me enamoró desde el primer día". Su hija Julia, de 21 años, fue la primera en reaccionar a la publicación de su madre compartiendo varios iconos de fuego.