Harper Seven Beckham: analizamos su impactante cambio y su potencial como 'influencer'

Lo de Harper Seven Beckham nos ha dejado sin palabras. Hace unos días, deslumbró en una entrega de premios junto a su madre, tal y como les informamos recientemente. Esa Harper Seven, estilizada y femenina, que se subió al escenario, para dedicar unas cariñosas palabras a Victoria Beckham, con un favorecedor vestido lencero, ¿era la misma niña que disfrutaba los partidos de fútbol desde los brazos de su famoso padre, David Beckham? Sí, es la misma y prueba palpable de que, tal y como cantó en su día Julio Iglesias, hay momentos en la vida en los que se produce el cambio inevitable de niña a mujer. Harper no solo ha posado sobre la alfombra roja con ese icono de la moda que es su madre, sino que, además, la ex Spice Girl ha compartido, tanto en Instagram como en Tiktok, las escenas privadas de su hija y ella arreglándose para la gran ocasión… y han arrasado.

Como aún tiene trece años, Victoria y David han decidido que su hija todavía no tiene edad para contar con sus propias redes sociales, pero esta pequeña 'prueba' ha demostrado que Harper tiene madera de influencer, y que no demorará mucho el momento en el que la veamos triunfar en las redes, no solo como sus padres, sino también como Broooklyn, Romero y Cruz, sus tres mediáticos hermanos. La benjamina de los Beckham ha venido para quedarse.

© GETTY IMAGES De izquierda a derecha: Mia Regan, exnovia de Romeo, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz, en la presentación del documental 'Beckham' en Londres

Trece años de cambios para los Beckham

Cuando Harper llegó al mundo, el 10 de julio de 2011, hacía seis años que la cigüeña no visitaba la casa de los Beckham. Cruz, hasta ese momento el más pequeño de la familia, había nacido en 2005, y ya era un escolar cuando Harper Seven se unió al clan. Basta con analizar su nombre para sospechar que la recién nacida iba a establecer una conexión muy especial con sus padres. Harper es un nombre inglés medieval vinculado al mundo de la música (algo así como “arpista”) y su segundo nombre, Seven, se debe al número de la camiseta de su padre, cuando este jugaba con el Manchester United.

Para felicitar a Harper por sus trece años, tanto Victoria como David le dedicaron emotivos mensajes. Los dos sabían que Harper había entrado de pleno en la adolescencia y sus mensajes estaban en consonancia con esta nueva etapa: “Estamos tan orgullosos de la joven feliz, hermosa y talentosa en la que te estás convirtiendo”, escribió la empresaria y diseñadora. Por su parte, el exfutbolista (y Caballero del Imperio Británico) admitió públicamente que para él su hija era “su mundo” y alabó el corazón y la sonrisa de Harper. La felicitación incluía un vídeo que recogía alguno de esos ‘momentazos’ entre padre e hija que tanto gustan a los fans de sir David Beckham.

© @davidbeckham Harper y David, en una entrañable imagen

© @davidbeckham Harper, maquillando a su padre

La ternura Beckham

Sin duda, en verano del 2011, la vida de los Beckham cambió para siempre. Victoria dejó de ser la única mujer de una cuadrilla de hombres: David, Brooklyn, Romeo y Cruz. A los pocos días del nacimiento de Harper, David Beckham compartió en sus redes una fotografía en blanco y negro de su mujer junto a la mujer: “Saqué esta foto de mis dos chicas durmiendo”, escribió. Además, una semana después del nacimiento de Harper, durante un partido del futbolista con el Real Madrid, este lució unas deportivas, con rayas rosas, y el nombre de sus cuatro hijos bordados en el mismo color. El orgullo le rebosaba por los cuatro cortados.

© GETTY IMAGES David con la pequeña Harper en brazos

Aunque siempre ha estado para sus hijos, con Harper ha protagonizado algunos momentos muy especiales. Se les ha visto juntos en las gradas de los estadios y juntos en el concierto de Harry Styles, en el Wimbley Stadium de Londres, pero si una fotografía conmovió por su ternura esa fue el de Harper maquillándolo con toda pericia: “Pequeña artista del maquillaje”, escribió Beckham hace un año, comentario e imagen que se ganaron más de un millón y medio de corazones. En esta ocasión, se vio la pasión de Harper y el poder de David Beckham para alentar a su hija a que siga la que, por el momento, parece su vocación.

© @davidbeckham

© @davidbeckham Los Beckham, al completo

144 millones... y sumando

Lo que impacta de este asunto es el imperio de los Beckham en redes sociales. Es un continuo sumar y seguir. En la actualidad, el patriarca tiene, solo en Instagram, más de 88 millones de seguidores; Victoria está a punto de alcanzar los 33 millones; Brooklyn ha rebasado los 16 millones y le siguen sus hermanos: Romeo, con 4 millones; y Cruz, que apenas tiene diecinueve años, y ya cuenta con más de 2 millones de seguidores. Lo anterior está muy cerca de sumar 144 millones de followers. Gracias a algunos vídeos y fotografías compartidas por sus padres, Harper Seven podría llegar a un terreno ya abonado tan pronto como sus padres le permitan tener sus propias redes.

© @davidbeckham David Beckham con Romeo, Harper y Cruz

Para dimensionar el poder cibernético de los Beckham basta exponer un dato más: el exfutbolista no solo cuenta con Instagram, también con Facebook y en esta red le siguen… 58 millones de personas. En 2022, durante el Foro de Doha, hizo una reflexión sobre las redes y los más jóvenes, refiriéndose al caso de sus hijos: “Tener un número de seguidores en las redes sociales de este nivel es una responsabilidad y de ello te das cuenta cuando tienes hijos”. Por eso, aseguró que siempre trata de “usar los canales correctos” y de educar a sus hijos sobre el tema: “En el último par de años, cuando estuvimos más en casa por la pandemia, me di cuenta del tiempo que uno pasa en las redes sociales y online, y trato de proteger a mis hijos, y también a los niños de todo el mundo como embajador de UNICEF. Trato de educar sobre esto”.

Como dato curioso: la familia Beckham sumó seguidores en sus redes tras la retrasmisión de los cuatro capítulos del documental, emitido por Netflix, en el que, entre otras muchas cuestiones, se tocaba una de las más graves crisis de la pareja, si no la que más en su matrimonio: la aparición en escena de Rebecca Loos. Según confesaba la propia diseñadora muy afectada, aquella fue la etapa más dura de su vida. Pues bien, centrándonos solo en el caso de David Beckham, gracias al documental le llegaron 667.290 personas más a su Instagram, ávidas de disfrutar de los contenidos ofrecidos por sir David.

Tanto David como Victoria se piensan mucho el qué dar en sus redes sociales y en cómo hacerlo. Buen ejemplo de lo anterior se produjo cuando celebraron sus veinticinco años de casados y regalaron a sus fans unas fotografías de ambos vestidos de morado, tal y como habían ido a su boda, un cuarto de siglo antes. Causaron furor y se hicieron virales, como se hizo su baile de “Islands in the Streams”, un “detrás de escena” del documental antes mencionado.

© GETTY IMAGES

Por cierto, a lo largo de los cuatro capítulos de la docuserie, David Beckham explica que, a pesar de las circunstancias tan favorables en las que viven sus hijos, siempre ha querido educarlos sus padres lo educaron a él: “Quiero que mis hijos sean humildes, educados, agradecidos y respetuosos. Eso es lo más importante para mí. He tenido la suerte de vivir cosas increíbles en mi vida y en mi carrera, pero nada me cambiaría como persona. Y eso viene de mi educación”. No cabe duda de que es muy difícil mantener los pies en la tierra cuando, como David Beckham, conviertes en oro todo lo que tocas. Los Beckham poseen una fortuna valorada en 450 millones de dólares (más de 417 millones de euros).

En este contexto y en estas circunstancias, Harper Seven, bajo la atenta mirada de sus padres, da sus primeros pasos en el ciberespacio con el terreno ya abonado. Sin duda, el reinado de los Beckham está llamado a extenderse.