El estilo y los trucos que Harper Beckham ha heredado de su madre, Victoria

Tan solo tiene 13 años, pero ya es una de las adolescentes más famosas de la era con un futuro de lo más prometedor y mediático, y todo tiene un por qué: sus padres son Victoria y David Beckham. Que Harper hoy ocupe nuestras líneas no es ninguna novedad que vaya a dar la vuelta al mundo, pero sí que te revelemos los trucos secretos que le ha copiado a su madre. Aquellas sabias píldoras con las que poco a poco está encontrando su lugar en este mundo frenético de la moda y marcando su estilo.

¿Qué ha aprendido de la diseñadora británica? Es cierto que desde que nació se hablaba de ella, pero no ha sido hasta hace un par de temporadas cuando sus apariciones nos han empezado a llamar su atención, ¿qué ha ocurrido para este cambio? ¡Su armario! Aunque en su casa de Londres tiene la posibilidad de robarle a su progenitora todas las prendas que guarda en su amplio y envidiado vestidor, parece que el suyo propio poco tiene que enviarle, aunque sí que agradecerle. Tanto en fiestas, como en los desfiles a los que acude durante la Semana de la Moda de París o los eventos a los que acompaña a su familia, su elección de vestuario nos encanta y te contamos por qué.

No es ningún secreto que las hijas nos inspiramos en nuestra madre desde que somos pequeñas, e incluso cuando crecemos nos dejamos llevar por sus lecciones de estilo, y ella no iba a ser menos. Hemos descubierto que su look estrella de invitada, aquel que ha llevado en las últimas ocasiones tanto en París como en la capital británica como en Los Ángeles, se trata del mismo que capultó a la fama a la mujer del ex futbolista a finales de los noventa y principios de los 2000, pero que consolidó en su colección hace ya más de una década y media.

Hablamos del vestido satinado, de finos tirantes y escote clásico que roza sus tobillos. Un diseño básico de fondo de armario que ha unido a las actrices, modelos, princesas, aristócratas y estilistas más elegantes que apuestan, sea la temporada que sea, por la técnica del 'menos es más'. Hemos visto a la diseñadora británica lucirlo multitud de veces demostrando por qué es la reina del lujo silencioso, y ahora le toma el relevo la pequeña de la familia con propuestas en tonos como negro, blanco y rosita chicle que le sientan de maravilla. ¿Y quién los firma este aliado FASHION? Sin lugar a dudas la firma homónima de Victoria, convirtiéndose así la nueva embajadora teen que influye a las chicas de su edad y demostrando que se puede ir elegante y sencilla sin sentirte 'demasiado mayor'.

¡Siempre sobre tacones!

Un detalle que no ha pasado desapercibido, es que a pesar de tener 13 años, ¡ya tiene una gran colección de tacones! Como seguramente recordarás, si eres fan de la ex Space Girl, sabrás que desde que comenzó a hacerse famosa en su época de cantante y siendo la novia de David Beckham, hay muy pocas ocasiones de las que se baja de sus altísimos zapatos de tacón, ya sea en formato sandalias, salones puntiagudos y botas ceñidas.

Una característica muy llamativa que le ha acompañado hasta día de hoy, y este gesto parece que nuestra protagonista también lo ha copiado. Según hemos sido testigos, deja a un lado sus zapatillas deportivas y se sube a las alturas cuando acude a eventos importantes con modelos minimalistas y de tacón bajito que nos apasionan y definen muy bien su visión por la moda.

Y en belleza...

Y aunque sus estilismos de invitada sea uno de nuestros temas favoritos, no podemos dejar pasar que es una gran fan de la industria beauty. "Harper está obsesionada con el maquillaje, está obsesionada con la belleza" confesó Victoria durante una entrevista a un medio estadounidense, ¡y nos sorprende! Tener en casa a todo un icono de la moda es sinónimo de tener muchas aprendizajes sin horario y sin vacaciones, razón por la que Harper tiene un futuro a la vista de lo más exitoso. Una de las pasiones que comparten es el maquillaje, según ha compartido en las redes sociales con videos caseros, esta adolescente ha aprendido de forma sutil, pero también a ser consciente de la importancia del cuidado de la piel (¡sin sobrepasarse a una edad tan temprana como la suya!).

¿Se convertirá Harper en una influencer viral? ¿Lanzará en los próximos años una marca de belleza? ¿O seguirá los pasos de su madre y se dedicará al diseño de moda? En sus manos tiene todos los caminos posibles, tendremos que esperar para ver cuál escoge, aunque por lo pronto, podemos decir que los trucos que ha copiado de Victoria, son impecables.