Así vestían Victoria y David Beckham al comienzo de su historia de amor hace más de 25 años 💘

Hace unos meses que salió a la luz el documental de David Beckham en la plataforma de Netflix. Una producción que nos ha hecho viajar al pasado para conocer lo que sucedía dentro de las puertas de su casa, pero también recordar cómo vestía Victoria a finales de los años noventa y principios de los dos mil. Aunque hoy es todo un icono de estilo y su armario refleja a la perfección el lujo silencioso, no siempre apostó por piezas clásicas y neutras, he aquí el mejor ejemplo que lo corrobora. Nos adentramos en las profundidades de los looks que jamás habríamos imaginado ver a la ex Spice Girl lucir, ¿cuál te ha sorprendido más?

© getty ¡El más viral! Entre todos los momentazos que la pareja ha vivido, este quizás es uno de los más recordados por una llamativa razón: su vestuario inesperado. De camino a la una exclusiva fiesta, The Versace Club, organizada por la casa italiana en Londres allá por 1999 (el mismo año en el que se casaron), la cantante y el futbolista aparecieron enfundados en total looks de cuero -¡con zapatos incluidos!- de Gucci, protagonizando así uno de los instantes virales de su historia. Y sí, su corte de pelo también es muy similar.

© Getty De paseo por Madrid con guiños Y2K

He aquí la que sería la mejor definición visual de lo que sería el perfecto look Y2K. Durante una temporada se instalaron en Madrid, y en una de esas salidas, en julio de 2003, aparecieron con propuestas veraniegas que hoy regresan a la pasarela. A David lo vemos con un traje azul turquesa combinado con una camiseta de su equipo, Real Madrid, en cambio, ella prefirió marcar la diferente con un top lencero de animal print, pantalones blancos de tira bajo, chaqueta en mano, sandalias y grandes gafas de sol con cristales semitransparentes.

© getty Tendencias sensuales

Durante una visita a su ciudad natal, Londres, les vimos muy enamorados saliendo cogidos de la mano de un restaurante donde se celebrara un evento privado en 2004. Para esta ocasión la entonces cantante optó por un minivestido fantasía en color naranja, con profundo escote y el aplique floral en el pecho, volantes en el bajo que caían elegantemente. Una pieza semitransparente que dejaba a la vista el delicado camisón lencero que se ceñía sobre el cuerpo.

© getty 'Matching' En su visita a Japón, en el aeropuerto, su llegada causó gran sensación, ¡y no era para menos! En este viaje de junio de 2003 les vimos conjuntar ropa, desde la chaqueta ceñida a la cintura, a la camiseta blanca con escote bajo, los pantalones vaqueros con el dobladillo y Victoria subida a unos tacones blancos. Fueron una de la pareja impulsora de la estrategia matching que ahora su hijo primogénito, Brooklyn, ha retomado con su mujer, Nicola Peltz, protagonizando titulares internacionales.

© Getty ¿Un vestido 'vintage'? A las puertas de Royal Albert Hall posaron así de cómplices sobre la alfombra roja y ante las cámaras minutos antes de entrar a la fiesta que tuvo lugar en abril de 2004. Cita en la que la ahora diseñadora sorprendió estrenando un diseño encorsetado con falda asimétrica de seda culminada con detalles lenceros que combinó con sandalias metalizadas. Una propuesta que a priori parece vintage, ¿por aquel entonces ya sería fan de la moda del pasado?

© getty La primera vez que se vistió de 'royal' David Beckham ha sido uno de los grandes afortunados en recibir el reconocimiento de la reina Isabel II de Inglaterra con la medalla Oficial de la Orden del Imperio Británico. Una fecha inolvidable, otoño de 2003, en la que su mujer le acompañó vestido con un impecable traje negro estampado de corte midi a conjunto de un abrigo de manga tres cuartos. Y por supuesto, fue de las primeras veces en las que la vimos luciendo un tocado con plumas, ¡guapísima!

© getty De gala Tampoco faltó en su agenda acompañar de sus hijos a Portugal, a la gala Laureus World Sports Awards allá por 2005. Y lo hizo con un llamativo diseño de gala bañado de pedrería y un escote infinito que seguramente hoy no volvería a llevar. Acostumbradas a verla por aquel entonces con colores oscuros, en esta ocasión sorprendió con un pistacho de lo más especial que le quedaba sorprendentemente bien a su tono de piel, creando un llamativo contraste.

© getty Inspiración 'hippie'

Los viajes exprés alrededor del mundo no faltaron en sus primeros años como marido y mujer. Por ejemplo, en su escapada a Beverly Hills en 2005, Victoria apostó por una tendencia que ha vuelto a popularizarse hoy en día. Con un top ceñido y detalles lenceros y una larga falda de tiro bajo con pinceladas estampadas. Una imagen de los más hippie que no habíamos imaginado relacionarla con ella, ¿algún día volverá a vestir así?

© getty Un paseo por Venecia

También tuvieron la posibilidad de asistir al Festival internacional de cine en Venecia, evento en el que robaron todo el protagonismo en la edición de 2006. Una vez más, conjuntando sus estilismos, consolidaron su amor ante los paparazzi. Él con un traje satinado, y ella con un atuendo fantasía compuesto de un ceñidísimo corpiño lencero y una amplia falda de tul y volantes semitransparentes que dejaban a la vista sus piernas.

© getty ¿Cambio de estilo a la vista? Han recorrido el mundo de la mano, y a su paso por Singapur, Victoria comenzaba su cambio de estilo por el año 2012. O así lo demuestra con este elegante traje drapeado que roza sus rodillas, escote cuadrado que favorece su figura y manga larga. Una propuesta que sí que podría encajar hoy en día en su actual armario, ¿tú lo volverías a llevar?