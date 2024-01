El vestido de invitada inspirado en los 90 que Victoria Beckham y Harper Seven han diseñado juntas

La benjamina de la familia Beckham se ha convertido en el ojito derecho de su padre y en toda una musa para su madre, como David y Victoria han confesado en más de una ocasión. "Estoy muy orgullosa de haber criado a una hija tan fuerte y cariñosa", admitía la exintegrante de Spice Girls hace tiempo en una emotiva publicación, quien está muy unida a la pequeña de 12 años. En los últimos meses hemos visto a Harper Seven interesarse especialmente por el trabajo de su madre, acompañando a la diseñadora a eventos de trabajo, entrevistas o desfiles. Aunque esta vez han dado un paso más: acaban de presentar el primer diseño en el que ambas han colaborado juntas, un vestido con una historia muy especial.

"He diseñado este exclusivo vestido Midi Cami junto a Harper", anunciaba hace unas horas Victoria en redes, compartiendo una instantánea en la que su hija hace de modelo, posando con este diseño. "Me encanta el color y lo sencilla, pero a la vez elegante, que resulta la silueta". Se trata de un slip dress en blanco marfil con escote cuadrado y finos tirantes ajustables que, aunque acaba de salir a la venta en la web de su firma (919 euros), en realidad Harper estrenó por primera vez y antes que nadie en septiembre de 2023.

Lo hizo con motivo de una ocasión muy significativa: la presentación en Paris Fashion Week de la colección Primavera/Verano 2024 de Victoria Beckham. La familia al completo se trasladó hasta la capital francesa para apoyar a la modista durante el desfile y esta no quiso perder la ocasión de vestir a su hija con uno de sus looks. Eso sí, la pequeña no dudó en agregar su toque personal aportando algunas sugerencias. "Un clásico para el día y la noche reinterpretado por Harper", explican desde la marca. Agregan que la década de los 90 -cuando Victoria triunfaba alrededor del mundo con Spice Girls- ha sido una de las inspiraciones para crear este modelo, pues los vestidos lenceros experimentaron un gran éxito en aquellos años, gracias a figuras como Kate Moss.

Harper combinaba esta pieza entallada, que solo permanecerá a la venta por tiempo limitado, con unos mules acolchados de Prada con tacón moderado, y a juego, un bolso también firmado por su madre: un pequeño clutch de mano bautizado como Mini Pocuh (802 euros), con correa dorada desmontable.

No es la primera vez que Victoria crea en exclusiva un modelo para Harper, pues hace unos meses se encargó de confeccionar el conjunto que su hija llevó durante la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira: "¡Mi musa número uno! A mami le encantó crear este vestido para ti", comentaba orgullosa sobre esta pieza degradada con escote palabra de honor, que Harper llevaba junto a unas deportivas hace precisamente un año.