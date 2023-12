En pijama y con looks coordinados: el posado familiar de los Beckham en Miami para inaugurar la Navidad

Si hay un momento del año en que no valen excusas y hay que reunirse con la familia, es durante la Navidad. Son días muy especiales en los que se celebran infinidad de cosas y por eso, siempre es mejor hacerlo junto a los seres queridos. Algo indiscutible que también vemos estos días en las celebrities, ya que son muchas las que a través de sus redes sociales nos han ido mostrando sus adornos navideños y sus planes más familiares: desde Miley Cyrus a Kim Kardashian o Elsa Pataky, pasando por supuesto, por los Beckham.

La familia de David y Victoria se ha trasladado casi al completo hasta Miami para, después de disfrutar de unos días previos en las Bahamas donde se les ha visto pasear en un gran barco, jugar al fútbol y hasta bailar copa en mano sobre la arena de la playa, cenar juntos en esta noche tan especial.

A excepción de su hijo Romeo que no ha podido asistir al encuentro familiar, todos han sacado su gran espíritu navideño y han posado de lo más sonrientes y amorosos en varias fotos de lo más divertidas. Con pijamas a conjunto y con un gorro de Papá Noel, mientras David y su hijo Brooklyn han lucido looks iguales a base de un pantalón de pijama de cuadros y una camiseta básica blanca, las chicas, Harper Seven y Nicola Peltz han hecho lo mismo pero con conjuntos en rojo. Eso sí, Victoria ha vuelto a marcarse su propio estilismo y ha posado con una bata estampada de satén.

Las fotos, compartidas en las redes sociales de la diseñadora, vuelven a demostrar la buena sintonía que hay entre todos ellos, incluyendo a Nicola Peltz, la mujer de Brooklyn, que también está pasando estos días junto a su familia política con la que, a pesar de los rumores de hace unos años, cada vez tiene una relación más estrecha y afianzada.

Por eso, no es de extrañar que se lleve a las mil maravillas con Harper, a la que ella denomina como "su hermana pequeña" y aprovechen cada ocasión que se ven para lucir looks iguales, pintarse la uñas, bailar juntas y hasta incluso, hacerse el mismo tatuaje. De hecho, tanto Nicola Peltz como la única hija de los Beckham, han querido apartarse del resto de la familia por un momento y hacerse ellas dos solas una foto muy bonita, con el árbol navideño detrás y con sus pijamas a conjunto.