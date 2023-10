El truco de Victoria Beckham para seguir llevando sandalias de tacón en pleno otoño

Hace años que el color negro tiñe buena parte del armario de Victoria Beckham, caracterizado a menudo por prendas tan sobrias como elegantes. Sin embargo, cuando se trata de alguna ocasión especial, la exintegrante de Spice Girl no duda en innovar, introduciendo estampados, tonos o complementos originales, capaces de aportar ese toque diferente a sus conjuntos con el que no todo el mundo se atrevería. Y es precisamente lo que hizo ayer en Nueva York durante la presentación de su primera colección de perfumes.

La diseñadora, que en 2019 también lanzó su propia marca cosmética, celebró una gran fiesta en la Gran Manzana para presentar las tres fragancias con las que ha debutado en el mundo de la perfumería (disponibles desde 200 euros). No quisieron perderse la velada celebrities como Olivia Palermo, ni por supuesto su marido, David Beckham. Para la ocasión, Victoria se decantó por el color rojo que triunfa esta temporada entre las invitadas, con este diseño satinado de corte midi asimétrico.

Una silueta drapeada con aplique de encaje blanco de su firma (1.441 euros), que combinó con unas sandalias de tacón en el mismo color. Un calzado veraniego cuya vida se ha propuesto alargar, llevándolas con uno de los accesorios estrella del otoño. Y es que si el pasado año eran las medias tupidas las que conquistaron el vestidor de las prescriptoras, esta vez parecen ser las de rejilla las que se cuelan en looks con vestidos o minifaldas.

Negras y caladas, la empresaria escogía estas medias de red para transformar su look, sumándose así a esta microtendencia de inspiración underground que Burberry o Max Mara también han propuesto sobre la pasarela. Y no, no es la primera vez que Victoria las introduce en un estilismo de invitada: a principios de año también las llevaba en color blanco, junto a un vestido rosa de su colección Primavera/Verano 2023, de nuevo en un evento de su marca cosmética.