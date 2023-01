Victoria Beckham desvela el look que escogió para la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

El enlace del cantante puertorriqueño con la modelo paraguaya ha sido uno de los grandes acontecimientos de la semana. Pocas imágenes han trascendido sobre la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira, pero sí hemos podido conocer algunos detalles gracias a sus invitados, celebrities en su mayoría. Y entre ellos no quiso faltar la familia Beckham al completo, que viajaron hace unos días hasta Miami para unirse a la celebración. Ahora Victoria ha decidido desvelar en sus redes sociales cuál fue el conjunto que eligió para la ocasión, y como suele ocurrir con sus looks de invitada, no decepcionó. Optó por desvincularse una vez más del negro, uno de sus colores insignia, para apostar por un rosa pastel que veremos muy pronto entre las asistentes a los enlaces de primavera y verano.

La diseñadora elegía un estilismo de inspiración romántica que deja entrever algunas de las tendencias que reinarán entre los futuros looks de fiesta. Comenzando por los múltiples volantes dispuestos de manera asimétrica a lo largo de todo el vestido, un guiño de aires españoles que ya adelantaban firmas como Patou o Thierry Mugler en la pasarela de la Alta Costura de París. Tampoco podemos pasar por alto su color, un rosa claro bebé muy favorecedor que confirma lo que las marcas de invitada e incluso firmas como Zara también anticipan: los tonos pastel, como el lila, el azul, el verde o exactamente el que lleva Victoria Beckham, estarán muy presentes.

Como no podía ser de otra manera, este vestido largo y fluido con finos tirantes forma parte de la nueva colección de la empresaria. Y es que la británica siempre recurre a sus propios diseños cuando acude como invitada a algún evento, ya sea al desfile de otro diseñador o en una boda. Una pieza que presentó sobre la pasarela como parte de su línea Primavera-Verano 2023, pero que todavía no se encuentra disponible para el público. La pequeña Harper también asisitó al enlace junto a su madre, quien además se encargó de confeccionar su vestido: "¡Mi musa número uno! Me ha encantado crearlo para ti", comentaba la ex Spice Girl. Eso sí, la benjamina de los Beckham optó por acompañarlo con unas cómodas zapatillas.

¿Te resultaba familiar su conjunto? ¡No es de extrañar! Y es que Victoria nos dio una sutil pista hace un par de semanas sobre lo que se iba a poner. "Lunes de pruebas", comentaba. "Nueva colección de verano para una ocasión especial", escribía junto a esta imagen en la que podíamos verla posar frente al espejo de uno de los salones de su atelier en Londres. Ahora ya sabemos, y a juzgar por el largo del vestido, que en aquel momento lo estaba ajustando para adaptarlo a su figura. Parece que tampoco cambió la idea inicial de su peinado, pues finalmente se decantó para la boda por un recogido, un moño más alto y desenfadado que este.