María Pombo, tras su grave crisis con Pablo Castellano: 'Vamos a terapia de pareja'

María Pombo y Pablo Castellano se enamoraron hace nueve años y su relación ha sido tan intensa que, según ha confesado la influencer en la tercera temporada de su documental, están yendo a terapia de pareja, como hicieron los Obama, Nuria Roca y Juan del Val o Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick. "Hemos elegido tomar ese camino que al principio puede parece más difícil. Puedes pensar que si estamos mal a tomar por saco, cada uno por su camino... Nosotros al revés, estamos intentando cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos, que nuestros hijos sean felices y ser lo más felices posible", ha contado la madrileña, que acaba de cumplir 30 años.

El empresario, de 38 años, ha añadido al respecto: "Necesitaba intentar entender el por qué de muchas cosas mías que vienen de muy atrás. Nos dan herramientas para mejorar como matrimonio, como pareja y como todo".

Además de ir a terapia de pareja, María y Pablo intentan dedicarse tiempo de calidad y a solas, por eso, hace unos meses pusieron rumbo a Nueva York, ciudad que descubrieron juntos por primera vez en 2017. "Nueva York es nuestro sitio de novios, de enamorados. Estamos intentando ser más generosos en cuanto a querer cambiar los hábitos que tenemos ya como muy dentro de nosotros, estamos intentando hacer esfuerzos por nosotros y por nuestra familia", declaró la influencer.

"A esta chica se le ha ido el amor del principio. Antes me enviabas mensajes y me decías estoy sin oxígeno, necesito besos", comentó Pablo tras las declaraciones María. Ella, sorprendida, respondió entre risas: "Mentira".

Después, ambos reflexionaron sobre su relación. "Son etapas diferentes de amor", comentó el empresario. "Yo le quiero más ahora que al principio porque ahora es el padre de mis hijos y porque me ha demostrado muchísimo durante muchísimos años. Le quiero mucho más ahora, pero antes era más nervios", explicó la influencer. "Sí, había más pasión, una pasión diferente", reconoció Pablo. Por último, María señaló: "El amor es esto también, intentar trabajar y no acomodarse".

María y Pablo pronunciaron el 'sí, quiero' el 22 de junio de 2019 en una romántica ceremonia. El 27 de diciembre de 2020 dieron la bienvenida a su hijo Martín y el 19 de junio de 2023 se convirtieron en padres de la pequeña Vega.

Aunque su historia está llena de buenos momentos, la influencer contó en una entrevista concedida a ¡HOLA! que atravesaron una fuerte crisis de pareja durante su segundo embarazo. "Es importante contarlo porque, de verdad, no conozco a ninguna pareja, famosa o no, que no tenga problemas a diario", señaló. "Una convivencia es complicada y maravillosa a la vez. Quiero que la gente tenga claro que, por mucho que no estemos en crisis, me sigo peleando y me sigo amando con él", zanjó.