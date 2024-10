Los 24 invitados y sus planes al detalle: así está celebrando María Pombo su 30º cumpleaños en Punta Cana

"De repente...30". Es el lema con espíritu festivo que ha escogido María Pombo para celebrar su cambio de cifra y de década. La creadora de contenido ha tirado la casa por la ventana y ha organizado un increíble fiestón en un lugar paradisiaco: Punta Cana. Ha querido festejar por todo lo alto su cambio de década, y junto a sus mejores amigos, se ha montado en un avión con destino a República Dominicana. Aquí están disfrutando de cinco días repletos de actividades y planes como navegar por las aguas cristalinas, salir de fiesta o jugar al golf.

Se embarcaron en esta aventura el pasado 14 de octubre y estarán en Punta Canta hasta el próximo 19, pillando entre medias el cumpleaños de María Pombo — el día 17 — el cual celebrarán con una increíble fiesta en la que, seguro, no faltará ningún detalle. A pesar de que en un primer momento iban a ser 30 invitados — coincidiendo con la cifra que cumple — finalmente solo han asistido 24 "amigos favoritos", tal y como ella les define. Entre las ausencias más sonadas, se encuentran sus dos hermanas junto a sus maridos. Marta Pombo no ha podido ir "por razones obvias", según ha explicado María, ya que el pasado dos de septiembre dio a luz a sus mellizas, Matilda y Candela. Por su parte, Lucía se encuentra volando, ya que es piloto, y no le ha cuadrado la agenda.

El matrimonio formado por María García de Jaime y Tomás Páramo tampoco ha podido sumarse al viaje a pesar de estar invitado. El influencer ha querido despejar las dudas de su falta: "No hemos podido ir al cumpleaños de María porque esta semana para nosotros es muy importante a nivel profesional. Nos hemos tenido que quedar en Madrid, pero eso no quita que nos queramos muchísimo. Espero que se lo estén pasando fenomenal, pero hay veces que el deber manda".

A pesar de que María está notando mucho que sus hermanas y sus mejores amigos no están en Punta Cana con ella, está disfrutando al máximo de estos cinco días. Además, su familia está representada por Gabriela, por su marido, Pablo Castellano y sus dos cuñados, Jacobo y José. Entre los amigos de la creadora de contenido se encuentra su íntima, María Fernández Rubíes; Bea Gimeno; Alejandra Navas; Laura Matamoros; Marcos Plaza; Marta Lozano con Lorenzo Remohi; y Teresa Gonzalvo, que ha acudido junto a su marido, Ignacio Ayllon.

El grupo al completo se ha hospedado en uno de los hoteles más lujosos, el Paradisus Palma Real Resort, con todo incluido y el cual les ofrece numerosos plantes como excursiones en barco, una visita a El Dorado Water Park, el parque acuático más grande del Caribe, sesiones de yoga en la playa o aprender a preparar cócteles. Una semana en la que los 24 amigos de la influencer además, van a gastos pagados. María Pombo ha superado todas las expectativas que incluso ella misma tenía sobre la celebración de su 30 cumpleaños.

Los planes que están realizando

Desgranando los planes que están realizando, podemos ver que han gozado de una escapada a alta mar. Han navegado en un gran yate en el que todos van a bordo mientras acudían a visitar Isla Saona, una de las islas más bonitas y con aguas cristalinas de la zona. Durante el trayecto en barco, se lo han pasado genial, porque han ido bailando, tomando el sol, se han dado un baño y han brindado por la cumpleañera con champán y vino Frades de la cosecha de 2023.

Tras esta jornada, disfrutando de los rayos del sol y la playa, fueron todos juntos a cenar a un restaurante de la zona en el que degustaron diferentes manjares entre los que destacó la langosta. También tomaron piñas coladas y brindaron con margaritas y tequila. Tras el ágape, salieron de fiesta y lo dieron todo bailando en la discoteca al ritmo de Me rehúso de Danny Ocean.

Quien, a pesar de estar de vacaciones y desconexión, no ha abandonado su rutina con el deporte ha sido Laura Flores Matamoros. La colaboradora de televisión y exconcursante de Supervivientes, ha acudido al gimnasio para realizar sus ejercicios y, posteriormente, ha jugado un partido de golf en el campo Cocotal, inmerso en un entorno paradisíaco, con 27 hoyos, junto a Pablo, José y Jacobo Castellano, Keke y Lorenzo.

María Pombo se ha puesto melancólica y le ha dedicado unas palabras a su última década: "Hasta siempre 20’s, habéis sido mi década FAVORITA. Me casé con el amor de mi vida, profesionalicé un sueño, me detectaron esclerosis múltiple y me di cuenta de la importancia de exprimir la vida al máximo. Conocí el amor más puro con el nacimiento de mi primer hijo Martín, y dos años después se multiplicó con la llegada de Vega. Y hoy celebro la vida con mis mejores amigos en el caribe. No he podido ser más feliz, GRACIAS VIDA. Deseando ver lo que me espera esta siguiente década".

El hotel

El hotel escogido por María Pombo para alojarse junto a sus amigos ha sido el Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort. Un lugar mágico, situado en la preciosa Playa Bávaro, en Punta Cana, donde sentir el Caribe en cada rincón, porque además, su decoración está inspirada en influencias dominicanas. Las suites donde se hospedan tienen acceso exclusivo y directo a la piscina y cuentan con vistas al mar. Además, durante todo el día pueden probar las delicatessen que y probar los platos típicos de la zona.

