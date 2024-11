El renacer de Adam Brody, casado con Leighton Meester, padre de dos hijos y estrella de la comedia que arrasa en Netflix

Dos de los actores más famosos de la pequeña pantalla forman uno de los matrimonios más estables de Hollywood y tienen dos hijos. Se trata de Adam Brody, el inolvidable Seth Cohen en The O.C., y Leighton Meester, la admirada Blair Waldorf en Gossip Girl. Cada uno es dueño de una legión de fans gracias a las míticas series que protagonizaron a principios del 2000 y hoy dos décadas después siguen cosechando éxitos tanto en el terreno laboral como en el personal.

© Getty Images Leighton Meester y Adam Brody llevan casados una década y son padres de dos hijos

Adam Brody es el actor de la comedia romántica que arrasa en Netflix Nadie quiere esto. El intérprete, de 44 años, da vida a un atractivo y moderno rabino que acaba de romper con su novia de toda la vida y se enamora de una mujer que no es judía. Su personaje tiene cierto paralelismo con su vida privada, ya que Brody procede de familia es judía, aunque no practicante. Todo lo que sabe acerca de esta cultura y religión lo aprendió de sus padres, pero tuvo mucho investigar para interpretar su papel de rabino al no haber crecido en un entorno que profesara creencia religiosa.

© Netflix

En esta serie romántica actúa con Kristen Bell, la actriz de Gossip Girl que compartió en su día reparto con Leighton Meester, su esposa en la vida real, y con quien ya trabajó Brody en CHiPs: Loca patrulla motorizada. Juntos protagonizan este relato de amor que ha tenido una excepcional acogida desde su estreno y está inspirada en una historia real entre la creadora de la serie, Erin Foster, quien tuvo la idea del argumento cuando se estaba convirtiendo al judaísmo, y su esposo, Simon Tikhman. En la ficción Kristen es una agnóstica presentadora de un pódcast sobre sexo y Adam un rabino despechado. Juntos vivirán una historia de amor poco común porque no solo deberán enfrentarse a sus diferencias religiosas sino también a una vidas radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias.

© Netflix Adam Brody y Kristen Bell en la serie 'Nadie quiere esto' de Netflix

Dos décadas después de dar vida a Seth Cohen en The O.C., con quien se convirtió en un ídolo de adolescente, el actor vuelve a conectar con el público en esta serie que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma gracias a la química que existe entre él y su compañera y amiga Kristen Bell, con quien protagoniza una historia de lo más original que ya ha anunciado su segunda temporada.

Adam Brody recibió la aprobación de su esposa Leighton Meester antes de abordar este proyecto. Como ellos mismos han reconocido, cada uno actúa como mánager del otro y además comparten agente. La pareja se conoció en 2010 durante el rodaje de la película La hija de mi mejor amigo, pero no empezaron a salir hasta tres años después. En ese momento, los dos ya se habían convertido en estrellas de la televisión gracias a sus personajes en las series juveniles Gossip Girl y The O.C. y se convirtieron en una de las parejas de moda. Se casaron hace ya una década, concretamente el 14 de febrero de 2014, Día de los Enamorados. Y un año después de su boda, dieron la bienvenida a su primera hija, Arlo Day, y en 2020 aumentaron la familia con la llegada de un niño, cuyo nombre aún no ha trascendido, ya que tratan de llevar su vida privada en la más estricta intimidad.