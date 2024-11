Jota Peleteiro y Ajla Etemovic anuncian que han sido padres con esta foto

Jota Peleteiro, de 33 años, y Ajla Etemovic, de 32, han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño al que han llamado Mansour Malik. El matrimonio ha compartido la feliz noticia junto a esta foto en blanco y negro en la que muestran los pies del recién nacido. El exfutbolista gallego, convertido al Islam, ha celebrado su paternidad diciendo: "Bienvenido. Que Alá te bendiga, hijo mío". La modelo serbia, por su parte, ha añadido: "Te queremos mucho".

© kingjota23

Aunque es el primer hijo en común de la pareja, ni Jota ni Ajla son padres primerizos. El exfutbolista tiene dos hijos con su exmujer, Jessica Bueno, Jota Jr., de ocho años, y Alejandro, de tres. Por su parte, la modelo es madre de Zayn, que nació en el verano de 2021 y llama cariñosamente 'el amor de mi vida'.

© kingjota23

Fue el pasado mes de septiembre cuando Jota y Ajla anunciaron que iban a ser padres. La feliz noticia fue una auténtica sorpresa, al igual que su boda, que se celebró en julio en la ciudad de Abha, situada al suroeste de Arabia Saudí.

© kingjota23

La vida de Jota Peleteiro ha dado un giro de 180 grados en tan solo dos años. En noviembre de 2022 se confirmaba su ruptura con Jessica Bueno tras una década de relación sentimental y dos hijos en común. Semanas después, aparecía completamente enamorado de la modelo Miriam Gurutze, con quien llegó a comprometerse. Sin embargo, su corazón no comenzó a latir a mil por hora hasta que conoció a Ajla, a finales de 2023. Según dijo, la top serbia es "la mujer más guapa del mundo" y ha congeniado de maravilla con sus hijos Jota Jr. y Alejandro.

© kingjota23

Aunque el exfutbolista no descarta vivir en Arabia Saudí, por ahora, reside con su familia en Mungia, Vizcaya, y ha demandado a su ex por mudarse a Sevilla junto a sus dos hijos su actual pareja, el cantante Luitingo, sin el consentimiento del juez. No es la primera vez que Jessica se enfrenta a un problema similar, ya que en el pasado vivió una situación parecida con el padre de su primogénito, Kiko Rivera, cuando decidió mudarse a Inglaterra con Peleteiro tras su fichaje por un equipo británico.

© jessica_bueno

La modelo, coronada Miss Sevilla en 2009, no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero en sus redes sociales ha confesado que no atraviesa un buen momento. "Aunque la vida a veces se ponga difícil y lo vea todo en blanco y negro siempre intento seguir adelante con mi mejor luz para mi gente, mis niños, Luis y para vosotros. Dios nos guía y siempre acaba apareciendo un rayo de luz", escribió.