Lo que sabemos de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: lugar de la celebración, invitados y un gran misterio

Ana Guerra y Víctor Elías están a punto de pronunciar el 'sí, quiero' más importante de sus vidas. Este jueves, 31 de octubre, la pareja celebra su boda en un enclave único, La Finca Prados Moros, situada en la sierra de Guadarrama, a tan solo 35 minutos en coche del centro de Madrid. Este precioso lugar, con vistas al monte Abantos y a los Siete Picos, contiene un lago y numerosas zonas ajardinadas. Asimismo, dispone de zonas cubiertas y climatizadas para que nada pueda estropear el gran día de los novios.

© anaguerramusic

Fran Perea será el encargado de oficiar la ceremonia ante los dos perros de la pareja, Dumbo y Jack, y un buen número de invitados, 350, entre los que figuran varios compañeros de Ana de Operación Triunfo y de Víctor de Los Serrano, como la actriz Natalia Sánchez. La que fuera novia tanto en la ficción como en la vida real del músico asistirá a la boda junto a su pareja y padre de sus hijos, el actor Marc Clotet, y no puede estar más ilusionada por acompañar a su amigo en el importante paso que va a dar. También estará presente la actriz Rossy de Palma, pues, según contó Víctor en ¡HOLA!, era una de las mejores amigas de su madre, Amelia Álvarez del Valle, fallecida en 2022.

© natasanchezmol

Lamentablemente, también habrá grandes ausencias, como la de la cantante Aitana. "A la la boda de Ana no voy a ir. Ella sabe por qué, ya hemos hablado, está todo superbien entre nosotras, yo a ella la amo con mi corazón y nos queremos mucho", explicó la intérprete de Mariposas en una gala de premios.

Tampoco estará entre los invitados Miriam Rodríguez. El motivo de su ausencia es de fuerza mayor, ya que actualmente se encuentra grabando un programa en Galicia. "Me da mucha pena porque sé que muchos compañeros míos van a estar, pero me ha coincidido así", señaló visiblemente apenada. "Hemos hablado para vernos después de que ellos se casen, tomar un café y que me cuente cómo ha ido todo", añadió. Además, envió sus mejores deseos a los novios. "Les deseo lo mejor tanto a Víctor como a ella. Sé perfectamente que será un día muy especial y que lo disfrutarán con muchos amigos de la industria y sus familiares".

© GTRES

El gran misterio que rodea a la celebración es si finalmente asistirá la reina Letizia, prima de Víctor, junto al rey Felipe. "Mi prima, la Reina Letizia, claro que está invitada, es familia. Hace mucho que no la veo y no sé qué pasará. Tengo más relación últimamente con su padre y su hermana", declaró el músico en ¡HOLA!. La cantante, por su parte, dijo al respecto: "No sabemos si doña Letizia podrá venir, porque ese día es el cumpleaños de la princesa Leonor".

© GTRES

Otro detalle que compartieron los novios sobre su boda fue el número exacto de padrinos y madrinas que tendrán. En total, serán ocho, cuatro por parte de Víctor y cuatro por parte de Ana, quien ha confiado su vestido de novia a la diseñadora Rosa Clará.

© anaguerramusic

El ingrediente principal de la boda será la música. La pareja ha contratado un coro de góspel para la ceremonia y un grupo para el cóctel y otro para la fiesta. Además, la novia tiene pensado sorprender a los invitados con su voz. "Cantaré, pero no sé en qué momento, no me quiero poner presión con eso. Igual canto, pero ya de forma distendida", contó en ¡HOLA!.

© anaguerramusic

Desde que ¡HOLA! descubrió en febrero de 2022 a la que es una de las parejas de moda, la cantante canaria y el músico madrileño no han dejado de declararse su amor públicamente. "Él me hizo vivir el amor normal otra vez, que yo lo había perdido. El amor y la vida. El poder ir un domingo al cine y ver que no pasaba nada", explicó Ana en la revista. Víctor, por su parte, contó que tardaron un año en irse a vivir juntos porque "no queríamos meter la pata". "Teníamos alguna imagen de que esto podía ser para siempre, y dijimos:' No cometamos los errores que hemos cometido en otras relaciones por correr'".