Ana Guerra bromea sobre su boda con Víctor Elías: ¿habrá conga con los reyes Felipe y Letizia?

Ha empezado la cuenta atrás para el gran día de Ana Guerra y Víctor Elías. El próximo 31 de octubre los artistas se darán el 'sí, quiero' en una boda que promete estar llena de muchos momentos románticos y divertidos y que contará con una lista de invitados llena de estrellas. "Me caso con la mejor persona que conozco", ha dicho Ana sobre su futuro marido, asegurando que es también "el mejor músico que conozco".

© Antena 3 / El Hormiguero

En su visita a El Hormiguero, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 ha reconocido que está "muy nerviosa" a medida que se va acercando la fecha y, que de hecho, ha tenido más nervios por organizarla por el lanzamiento de su nuevo disco que acaba de ver la luz. "Con el disco he hecho lo que me ha dado la gana y con la boda también, pero no tengo experiencias anteriores...", ha reconocido la artista canaria.

© Antena 3 / El Hormiguero

Tal y como adelantó ¡HOLA!, Víctor y Ana contraerán matrimonio en una ceremonia civil que estará oficiada por Fran Perea, gran amigo de los novios, y que tendrá lugar en la finca Prados Moros, en la madrileña sierra de Guadarrama, donde también será celebración posterior. "No me quiere contar nada, tengo un miedo...", dijo sobre lo que está preparando el actor de Los Serrano.

© Antena 3 / El Hormiguero

Durante el programa recordaron la preciosa conexión de Ana con Fran y recordaron la foto que se hicieron hace años, cuando la artista era solo una niña. "Las vueltas que da la vida... ahí eras fan de él y ahora va a oficiar tu boda", dijo Pablo Motos, a lo que la cantante añadió: "Imagínate que alguien que viera el futuro me lo hubiera dicho en ese momento".

© Antena 3 / El Hormiguero

Además de muchos artistas y compañeros de profesión, los novios estarán acompañados de sus respectivas familias. De hecho, se ha hablado mucho de si finalmente asistirán la reina Letizia, que es prima de Víctor, y el rey Felipe. "Los Reyes de España están invitados", dijo la cantante.

En ese momento, Pablo Motos bromeó haciendo referencia al momento del baile: "Si hay una conga tienen que ir delante por protocolo". Ana no pudo contener la risa y confesó: "No lo había pensado". "Y si va él primero, seguro que todo el mundo le sigue", dijo provocando el aplauso de todos.

© Getty Images

Ana no pudo disimular lo emocionada que está con su boda y, aunque tiene nervios, se lo está intentando tomar con calma. "Que salga como tenga que salir, porque también es la magia de las cosas que quedan como anécdotas. Es que te cargas todas las anécdotas si todo sale bien. ¿De qué se va a hablar si no?", dijo.

© GTRES

"Somos dos novios bastante atípicos. Creo que la demostración de que es la persona con la que me quiero casar es que los dos estamos tranquilos. No nos sentimos como que esto es la boda del año y supone nuestra relación. Es un paso que nos apetece dar… De hecho, quizás estamos excesivamente tranquilos", nos decían en una de sus últimas entrevistas con ¡HOLA!.

© GTRES

​Respecto al lugar que han elegido para darse el 'sí, quiero', nos contaban: "Para nosotros es una finca perfecta, porque es suficientemente grande para la cantidad de invitados que tenemos, que son unos 350, pero se ve acogedora. Tiene embarcadero y una playa, que no me puede faltar a mí algo de playa".