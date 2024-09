Charlamos con Ana Guerra: de los detalles de su boda con Víctor Elías a los secretos de su nuevo disco

Ana Guerra refleja en su mirada el gran momento que está viviendo. Y no es para menos, porque la cantante estrena este viernes su nuevo disco, y en poco más de un mes, se va a dar el 'sí, quiero' con el amor de su vida. La exconcursante de Operación Triunfo nos ha recibido en el hotel UMusic situado en el centro de Madrid donde hemos podido conversar con ella y percibir su enorme felicidad. En menos de 24 horas sale a la luz Sin final, su nuevo álbum, con el que quiere mostrar su crecimiento tanto personal como profesional, tal y como ella misma nos ha explicado. Además, hemos podido escuchar ya un adelanto de Tal cual, una canción llena de sentimiento y amor en la que cuenta su historia con Víctor Elías.

Con su característica amabilidad y simpatía, también nos ha contado cómo está viviendo este estreno teniendo en cuenta que el próximo 31 de octubre se casa con Víctor Elías en una ceremonia civil en la madrileña Sierra de Guadarrama. Nos ha dado algunos detalles y nos ha contestado a la gran incógnita sobre si asistirá o no la reina Letizia, quien es prima del músico. Pero eso no es todo, porque junto a Ana Guerra hemos recordado su gran momento cantando con Isabel Pantoja en su último concierto en Tenerife. No te pierdas ningún detalle de la entrevista en el vídeo.