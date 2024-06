Ana Guerra, a cuatro meses de su boda con Víctor Elías, prepara su vestido de novia con Rosa Clará

Ana Guerra y Víctor Elías se darán el 'sí, quiero' el próximo 31 de octubre en una ceremonia civil en la finca Prados Moros, situada en la madrileña sierra de Guadarrama. La cantante, que saltó a la fama gracias a Operación Triunfo, y el músico, que fue el inolvidable Guille en la serie de Los Serrano, tienen todo previsto para el gran día. "El ingrediente principal de nuestra boda será la música y la ceremonia estará oficiada por Fran Perea", dijeron en una entrevista concedida a ¡HOLA! el pasado mes de febrero. En la lista de invitados figuran grandes artistas como Alejandro Sanz, Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner, Pablo López... y hasta miembros de la realeza. "Mi prima, la reina Letizia, claro que está invitada, es familia. Hace mucho que no la veo y no sé qué pasará. Tengo más relación últimamente con su padre y su hermana", confesó el novio.

En el momento de la entrevista, Ana contó que su máxima preocupación era su vestido de novia. "Tengo un poco de presión, porque sé que el vestido es una de las cosas que despiertan más expectación en las bodas, entonces estoy haciendo el ejercicio de intentar restarle un poco de importancia a ese aspecto, y que sea lo que yo quiero y con lo que me sienta identificada", declaró. "Me lo haré a medida pero, antes de decidirme, quiero probarme varios diseños porque, aunque desde niña en mi cabeza siempre he tenido un corte más tradicional, todo lo que me ha rodeado de moda este año, que pensaba que no iba a ponerme nunca, me ha encantado y el concepto de la moda me ha ido cambiando. Igual hay una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno", añadió.

Afortunadamente, la artista ya no tiene de qué preocuparse. Rosa Clará será la encargada de hacer realidad el vestido de sus sueños, tal y como ha confirmado en sus redes sociales. "Esta artista y todo su equipo me vestirán de blanco en unos meses. Feliz", ha escrito la futura novia junto a varias fotos en la que aparece con la diseñadora en su taller de costura. "¡Qué ganas!", ha exclamado Rosa Clará, que ha vestido de novia a Paula Echevarría, Sara Sálamo y Laura Escanes, entre otras.

Desde que ¡HOLA! descubrió en febrero de 2022 a la que es una de las parejas de moda, la cantante canaria y el músico madrileño no han dejado de declararse su amor públicamente. "Él me hizo vivir el amor normal otra vez, que yo lo había perdido. El amor y la vida. El poder ir un domingo al cine y ver que no pasaba nada", explicó Ana en la revista. Víctor, por su parte, contó que tardaron un año en irse a vivir juntos porque "no queríamos meter la pata". "Teníamos alguna imagen de que esto podía ser para siempre, y dijimos:' No cometamos los errores que hemos cometido en otras relaciones por correr'".