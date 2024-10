Miriam Díaz-Aroca y su hija María Grant responden: ¿quién conoce más a quién?

Madre e hija, han vivido un viaje lleno de aventuras recorriendo Vietnam, Laos y Camboya en la nueva adaptación del programa Pekín Express. La actriz, presentadora y periodista Miriam Díaz Aroca posaba para ¡HOLA! apenas hace unas semanas con su hija, María Grant, por primera vez, y nos descubría a una joven de 19 años, llena de talento, arte y ganas de comerse el mundo. Juntas recordaron su experiencia recorriendo el continente asiático como un "algo único en la vida", una oportunidad de oro para dejar a un lado la rutina y embarcarse en un viaje lleno de retos, emociones y desafíos. "Creo que cada uno hemos tenido nuestro viaje personal y para mí, como madre de la criatura, ha sido un honor poder ofrecerle a mi hija esta aventura colosal", nos confesaba Miriam.

© EDUARDO MIERA

Durante el tiempo que duró la entrevista, el cariño, la complicidad y la sintonía que sentían madre e hija era casi palpable. No amigas, porque eso es otra cosa, y así nos confesaban ellas: "Tenemos muy buena relación, pero no somos amigas", explicaba María. No, el vínculo que les une es algo más, algo mucho más fuerte y poderoso. La conexión entre una madre y una hija, irrompible, brutal, que roza casi el sinsentido. Frente a las cámaras de ¡HOLA!, Miriam y María respondieron a un divertido cuestionario sobre quién conoce más a quién. ¡Pincha al play y descúbrelo!