El orgullo de Miriam Díaz-Aroca derrochando complicidad con su hija de 18 años, que sigue sus pasos

María, la hija de Miriam Díaz-Aroca, tiene ya 18 años. Y aunque todavía es muy joven, tiene las vistas puestas en un futuro profesional del que está muy segura. Ha heredado la pasión por la interpretación de su madre y ha decidido seguir sus pasos. Pero no está siendo nada fácil. Así lo ha revelado la propia María, quien ha acudido junto a Miriam a la presentación de '30 Monedas' y ha hablado sobre cómo están siendo sus comienzos como actriz. Rebosante de orgullo y derrochando complicidad con ella, Miriam ha presumido de hija y ha revelado los valiosos consejos que le ha dado para iniciarse en esta profesión. No es la primera vez que acuden juntas a un evento, y probablemente no será la última, ya que María está decidida a hacerse un hueco como actriz. Dale al play y no te lo pierdas.

