Miriam Díaz-Aroca revela que su hija María, de 17 años, quiere seguir sus pasos en el mundo del cine

La actriz y presentadora Miriam Díaz-Aroca (60) ha vivido una semana llena de emociones, desde que el pasado sábado se volviese a ver las caras con sus compañeras de Belle Époque -Ariadna Gil, Penélope Cruz y Maribel Verdú-, tres décadas después en la gala de los Goya. Las cuatro fueron las encargadas de entregar el premio a Mejor Película. De los detalles de ese reencuentro, de su hija María (17) que la acompañó al evento, y del padre de esta - Stuart Washington (hermano de la actriz Belinda Washington)-, ha hablado Miriam en una entrevista en la que también ha tenido la oportunidad de verse de nuevo con su excuñada.

En la alfombra roja de los Goya, Miriam estuvo acompañada de su hija María, quien este año cumplirá la mayoría de edad y ya tiene claro lo que quiere ser en un futuro. "Le pregunté, '¿esta pasión es tuya o es mía? Si es tuya tienes que ir a por todas porque yo no puedo hacerlo por ti'. 'No, mamá, es cierto, lo quiero'", contaba Díaz-Aroca en el Deluxe, acerca de si la joven continuaría sus pasos. "Ella es muy artista, lo sabemos. Y ahora que está a punto de acabar segundo de Bachillerato Internacional, ya tiene decidido que quiere estudiar Dirección de Cine", desvelaba la presentadora.

Los secretos del reencuentro de las actrices de Belle Époque

También ha contado cómo fue ese reencuentro con sus compañeras de Belle Époque, dejando una imagen para el recuerdo, asegurando que hubo "nervios" y mucha "emoción" por volver a juntarse. La propia Miriam ha contado el motivo por el que salieron agarradas las cuatro: "30 años después decidimos reproducir esa última vez, cuando estábamos en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles", explicaba, rememorando el día que estuvieron esperando a recibir el Oscar y que finalmente se llevaron.

"En muy pocos segundos recordamos todas las emociones y cómo nos sentíamos entonces. Fue súper bonito", decía muy sonriente. Díaz-Aroca ha admitido que se solían ver "prácticamente cada año" porque guardan "muy buena relación y muy de verdad". Sin embargo, hacía tiempo que no se juntaban, ni siquiera para un café: "No ha surgido, pero puede ser. Penélope no está mucho en España. Siempre lo decimos, 'oye, a ver si nos juntamos las cuatro, en zapatillas, en chándal...'", confesaba.

Su historia de amor con Stuart Washington

Uno de los momentos más especiales del Deluxe ha sido cuando se ha visto de nuevo con Belinda Washington. Las dos han repasado cuando la propia Díaz-Aroca se enamoró del hermano de la actriz, Stuart Washington -con quien tuvo una hija en común, María-. "Quería hacer una campaña de estas... prohibidas. Mi hermano me dijo que me llevase a alguna amiga maciza, así que se lo dije a ella que era una loca aventurera como yo", recordaba la artista, agregando que "se enamoró locamente de Miriam. Yo era el candelabro que los acompañaba", llegaba a decir la propia Belinda.

En ese momento, Miriam Díaz-Aroca recordaba el momento exacto en el que su fuero interno empezó a sentir por Stuart: "Me picó una abeja en la espalda y me succionó el veneno. Me enamoré", contaba entre risas. Pero lo que empezó siendo puro amor, terminó a los diez años en divorcio. Sin embargo, la amistad tan fuerte de las dos continúa hasta el dia de hoy: "Ya éramos amigas antes de esto. Cuando se separaron, la conexión entre nosotras aumentó", reconocía Belinda. Además, han confesado que las hijas de las dos se llevan de maravilla, "son íntimas", decía Miriam. Por su parte, la actriz destacaba que María iba a "triunfar seguro" porque tiene mucho "talento".

