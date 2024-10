Miriam Díaz-Aroca, orgullosa de su hijo Pedro Luis, de 30 años, que es ganadero y empresario

Si de algo está orgullosa Miriam Díaz-Aroca, de 62 años, acudió al estreno de la tercera temporada de WAH Madrid con su hijo Pedro Luis Llorente, de 30 años. La sonrisa de la actriz refleja el profundo amor que siente por su primogénito, nacido durante su matrimonio con el productor Pedro Luis Llorente, del que se separó en 2000 tras siete años de matrimonio. Según contó la inolvidable Clara de Belle Époque, su hijo es un "hombre extraordinario" con un gran "sentido común". El joven, por su parte, dijo que su madre es "una buena amiga de vida". La relación entre ellos no puede ser más estrecha, a pesar de no vivir juntos. "Él ya está independiente y me cuesta mucho verle", lamentó la actriz. "Sí, llevamos vidas muy separadas, pero siempre en unión", reconoció Pedro.

© Getty Images

El primogénito de la intérprete no ha seguido los pasos profesionales de su madre. "Soy ganadero y empresario, una mezcla un poquito ortodoxa", desveló entre risas. "Y del Atleti", añadió.

© Getty Images

Pedro Luis es propietario de Yeguada Llorente, una ganadería dedicada a la cría y doma de caballos y yeguas de Pura Raza Española (P.R.E.) y Pura Sangre Lusitana (P.S.L.), que se encuentra en Segovia. Además, también trabaja en Dekapei Digital, una agencia de marketing y consultoría digital.

© GTRES

María, su otra hija

Quien sí ha heredado la vena artística de Miriam Díaz-Aroca es su hija María, de 19 años. La joven estudia Dirección de Cine y ha participado con su madre en la nueva edición de Pekín Express, titulada Objetivo Angkor, que dará comienzo el próximo 20 de octubre.

María es fruto del matrimonio de la actriz con Wichi Stuart, hermano de Belinda Washington. La pareja se casó en 2004 en una ceremonia civil celebrada en el Ayuntamiento de Torrelodones, Madrid, y se separó en 2009. Un año después, se dieron una segunda oportunidad y la actriz hablaba así de su reconciliación. "Hemos vuelto sin expectativas, sin fechas, sin títulos. Con verdadera determinación, mucha ilusión, sencillez, respeto y sinceridad, y por supuesto, con ese rico y necesario veneno llamado amor", dijo en ¡HOLA!. Tras este intento, rompieron definitivamente en 2013.