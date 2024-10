Blanca Suárez y Javier Rey, cuando en el amor sobran las palabras pero no faltan los gestos

Felices 36, Blanca Suárez. La protagonista de Respira celebra otra vuelta al sol y lo hace en la mejor compañía. La recordada Julia de El internado ha recibido la felicitación de su pareja y alma gemela, Javier Rey, de quien se enamoró en 2019 cuando rodaron juntos la película El verano que vivimos, del director Carlos Sedes. El actor ha publicado una foto difuminada de la que parece ser su novia corriendo por la playa junto al número 36 rodeado de dos corazones rojos como único texto que acompaña la imagen. Hay ocasiones en las que en el amor sobran las palabras, pero no los gestos, como éste último que ha tenido Javier Rey con su chica, a pesar de lo poco que le gusta airear su vida privada.

© GTRES Javier Rey y Blanca Suarez, en el Festival Madrid a Escena in Madrid, en junio de 2022

© javierrrey Javier Rey felicita a Blanca Suárez con esta foto y el número 36 entre dos corazones rojos

Cinco años han pasado ya desde el inicio de un romance, cocinado a fuego lento y lejos de la vista de los más curiosos. A diferencia de lo que pueda parecer, la intérprete de Las chicas del cable no se llevó una buena impresión del protagonista de Fariña. La primera vez que coincidieron fue en el rodaje Lo que escondían sus ojos en el año 2016. Entonces él mantenía una relación con la actriz canaria Iris Díaz, con quien estuvo quince años y tuvo un hijo, Gonzalo, que ahora tiene seis años, y Blanca, en cambio, estaba saliendo con el actor Joel Bosqued, con quien rompió en 2018. Con el tiempo y después de enamorarse, Blanca le contó lo que había pensado de él. "Cuando yo te conocí me caíste mal, bastante mal. Me pareciste un imbécil", le dijo. "Y ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa", contó en una de sus entrevistas más sinceras para el podcast A solas con... en la que habló de su vida privada como nunca y de su relación con Javier Rey.

© GTRES Javier Rey y Blanca Suarez, en la presentación de 'El verano que vivimos' en diciembre de 2020

© GTRES Javier Rey y Blanca Suarez, un año después de comenzar su relación

De él contó que aunque no están casados, se refiere a Javier Rey como "su marido" y una de las cosas que más valora de su relación es la "calma absoluta" que le proporciona: "Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona", reconoció en esta charla en la que habló más de sí misma que en cualquier otra entrevista.

© GTRES Javier Rey y Blanca Suarez, dos enamorados por las calles de Madrid en enero de 2020

Una de las cosas imprescindibles que tiene que tener su pareja es "sentido del humor, 100%", y eso descubrieron mutuamente cuando volvieron a rodar juntos en 2019. "Blanca era una persona muy especial, yo coincidí con ella en El verano que vivimos. A ella le tocaba interpretar a la hija de un bodeguero y todo el equipo nos quedábamos en un hotel en Jerez. Cuando llegamos al hotel, muy rápidamente, entre todo el equipo empezamos a hacernos "putadillas" y digamos que Blanca era como Estados Unidos, estaba metida en todas las guerras. La definiría entre gamberra y divertida", algo que le sedujo desde un primer momento.

© Getty Images Javier Rey y Blanca Suárez en la presentación de 'El Verano Que Vivimos' en la 68ª edición del Festival de San Sebastián en 2020

© Getty Images Javier Rey y Blanca Suarez, de paseo con su perro Pistacho en la pandemia

Desde entonces no se han separado, han protagonizado escenas de lo más románticas en el Festival de Cine de San Sebastián, en el concierto de Love of Lesbian o paseando por Madrid con Pistacho, el perro de la intérprete. Sin embargo, no es habitual que compartan sus sentimientos en público, solo suelen hacerlo en sus respectivos cumpleaños. La actriz madrileña felicitó al actor el pasado mes de febrero con una foto en blanco y negro en la que su chico aparece besando su mano y el número 44. Una imagen en la que sobraban las palabras porque a través de un simple gesto volvió a demostrar lo enamorada que está de Javier, con quien cumple un lustro de feliz y afianzada relación.