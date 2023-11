Blanca Suárez habla como nunca del amor y de su relación con Javier Rey a quien define como 'mi marido'

Blanca Suárez está viviendo momento muy bueno en su vida tanto a nivel personal como profesional. La joven que cumplió 35 años el pasado 21 de octubre, es considerada como una de las mejores actrices de nuestro país, ya que no deja de encadenar un proyecto con otro. De hecho, acaba de presentar su última película Me he hecho viral. Esta semana ha acudido al nuevo podscat de Vicky Martín Berrocal, A solas con... La actriz siempre se ha mostrado muy discreta con su vida privada y nunca ha hecho declaraciones sobre su intimidad, pero esta vez, sentada en el sofá frente a la diseñadora, se ha sentido muy a gusto y ha abierto su corazón para hablar como nunca de su vida privada y de su pareja, Javier Rey.

Ha sido la propia Blanca Suárez la que ha asegurado que nunca antes se había abierto tanto: "he contado más cosas de mí misma durante esta charla que en cualquier otra entrevista". Su primera confesión ha sido que prefiere ser "seducida" antes que tener que seducir. Ante la pregunta de Vicky Martín Berrocal sobre qué tiene que tener un hombre para ser su pareja, ha contestado tajantemente: "Sentido del humor, 100%". También ha desvelado que ha sufrido y ha llorado 'un montón' por amor, porque le han "roto el corazón varias veces". Eso sí, ha querido dejar claro que se ha sentido muy amada y que se ha "enamorado varias veces".

La protagonista de Las chicas del cable ha asegurado que una de las cosas que más valora de su relación con Javier Rey es la "calma absoluta" que le proporciona: "Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona", ha reflexionado la actriz reconociendo que a ella le gusta la relación que mantiene con el protagonista de la serie Fariña.

En un momento de la entrevista, Vicky Martín Berrocal no ha querido perder la oportunidad de preguntarle sobre cuál de sus parejas besa mejor, una respuesta que ha contestado con rapidez: "Mi marido. Mi marido es mi marido". Durante todas las veces que Blanca se ha referido a Javier Rey, lo ha hecho como "mi marido", algo que ha llevado a la diseñadora a preguntarle si había pasado por el altar: "No me he casado, pero es mi esposo", decía entre risas.

Una entrevista que ha finalizado con una reflexión de Blanca Suárez a Vicky Martín Berrocal: "Soy feliz. Tengo picos de felicidad importantes porque tengo mucha calma. Hay algo de las montañas rusas, que entiendo que son muy excitantes, y estoy, no estoy, ahora me enfado... No me interesan absolutamente nada". Una afirmación a la que se ha unido la diseñadora: "la calma es fundamental, antes era todo emoción, pero es fundamental estar en paz".

